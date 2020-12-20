ABD kaybeder

AMERIKA Birleşik Devletleri, eski Türkiye'nin olmadığını gayet iyi biliyor. Geçmişte Türkiye'yi istediği gibi yöneten Washington, çareler arıyor.

Biz onlara diyoruz ki, boşuna vakit kaybetmeyin ve müttefikliğinizi yerine getirin. Dünyanın gözü 17 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD'nin yeni Başkanı Biden, Brüksel'de görüşecek. Başkan Erdoğan, 83 milyonluk Büyük Türkiye'nin yekvücut destek ve güvenini arkasına alarak zirvede, küstah yaptırımlar peşinde koşan ABD ve Avrupa liderlerinin gözünün içine bakarak Bağımsız Türkiye duruşunu gösterecek.

Bunun Washington da farkında. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın yaptırımlara karşı açıklamalarına dikkat ediniz. Evet, ABD Kongresi akıl almaz bir siyasi miyopluk içinde Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırıp Doğu'ya yaklaştıracak küstah tavırların olası sonuçlarını değerlendirmek zorunda kalacaktır.

Dünya, pandemi sonrası yeni sürece çok hızlı adımlarla yürüyor. Şu anda dünyanın en tecrübeli liderlerinden olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi ve ekonomik ilişkilerin, güç dengelerinin yeniden tanımlanması aşamasında, Yeni Türkiye'nin önünü açmaya çalışıyor.

Türkiye'nin bu süreçten kayıpsız, kazançlı çıkmasını sağlayacak şekilde yeniden tasarlamayı hedefliyor. Bunun için son yılların en stratejik hamlelerini yapıyor. Jeopolitiği etkileyen diplomatik ve askeri ilişkiler. Bu hamleler ÖNEMLİ GÜÇ TÜRKİYE gerçeğini gösteriyor.

Nitekim Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan'da Türkiye, geleceğin tahkimatını yaparken, aynı anda 15 bölgede Türk askeri varlığıyla, KÜRESEL OYUNCU KARTLARINI

ULUSLARARASI MASALARA

KOYUYOR. İşte bu noktada Birinci Dünya Savaşı öncesini gösteren bir tablo çıkıyor. Üç küresel güç, ABD/ Rusya/Çin'in dünyayı yeniden paylaşma mücadelesi içinde. TÜRKİYEMİZ ÇOK AMA ÇOK HAYATİ BİR

MERKEZ KONUMUNDA. Yeni ilişkileri birebir ilgilendiriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda, Türk-Osmanlı İmparatorluğu, oyun kurma ya da oyun bozma imkânlarına geniş alanda sahip değilken, 100 yıl sonra, küresel lider Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, küresel ve yerel aktör olarak, sahneye çıkmış bulunuyor. Böyle ir tablo karşısında, Avrupa Birliği ve Amerika'nın, yaptırımlarla Türkiye 'yığ hedefe koyması, tesadüfü değildir.

Bütün dartları, BÖLGESEL GÜÇ KÜRESEL OYUNCU TÜRKIYE

NIN, JEOPOLITIK HAMLELERİ

GÖZÜNÜ KIRPMADAM

GERÇEKLEŞTIREN BAŞKAN

ERDOĞAN'ı DURDURMAK.

Biliyorlar ki, Erdoğan'ı durdurabilirlerse Türkiye'yi durdurmuş olacaklar. Türkiye'yi durdurabilirlerse, Ortadoğu'yu, Balkanları, Kafkasya'yı, Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı daha rahat paylaşacaklar. Başkan Erdoğan-Türkiye, oyunlarını bozdukça küstahlaşıyorlar.

Tüm kirli oyunlarını servis ediyorlar.

Şunu iyi bilin ki KORKMUYORUZ.

Bugün Yeni Türkiye oyun kurma noktasındadır. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Harekâtında, Irak'ta, Suriye'de, OYUN BOZDUYSA, o günlerin tecrübesini geliştirerek, bugün, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da son olarak Azerbaycan'da Kafkasya harekatıyla, yine ABD ve Avrupa'nın oyunlarını bozmuştur. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev 30 yıldır diplomasiyle alınamayanın Dağlık Karabağ'ı, Ermeni işgalinden kurtarması onları çıldırtmıştır. Avrupa Birliği de ABD de rahatsız olmuştur.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemeyi düşünmüyoruz.

SONUÇ: Başkan Erdoğan ''Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sahip çıktıkça maruz kaldığı saldırıların çapı artıyor. tek taraflı yaptırım ve tehditler ile bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Bu nasıl ittifaktır? Bu nasıl müttefikliktir? Bu karar egemenlik haklarına aleni saldırıdır. NOKTA.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE, YA

YOL BULACAK YA DA YOL

YAPACAKTIR.

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