KÜSTAH Amerika cibiliyetini yine gösterdi. Rezil bir kararla, Türkiyemiz'e yaptırım cüretinde bulundu.

İstiklal marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce belirttiği gibi TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARLAR,

Amerika başta olmak üzere Batılı aktörleri kendi müttefiklerine açıktan saldırmaktan utanmıyorlar. Büyük Türkiye'nın LİDERİ Başkan Tayyip Erdoğan, mazlumlara kan kusturan dünyada vahşetin ve rezilliğin temsilcisi ABD'nin bu tavrı şaşırtmadı. Kirli ABD'nin kirli yayın organı Foreign Policy de, kirli haberi de yaptırımın sonrasında yayınlandı. Dergi, "CHP'nin iktidarı, ABD ve Avrupa için daha iyi olur" diye yazdı. Neymiş müttefik türkiye'de CHP'nin önderliğinde kirli ABD'nin ortaklığı güçlü olurmuş.

Müttefik mi? Çok net ifade ediyorum.

CAATSA bu kirli adımı ilk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır.

Amaç ülkemizin savunma sanayiindeki önünü kesmektir. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. S-400 olmasaydı başka gerekçelerle benzer duruma başvurulacağı kesin. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Türkiye'deki dostlarınızla elinizden geleni yapın.

TÜRKİYE BÜYÜK yürüyüşüne devam edecek. Çünkü savunma sanayinde dışa bağımlılık öyle bir azaldı ki, Libya'da Dağlık Karabağ'da bunu gözleriyle gördüler. SİHA'larımıza karşı hiçbir savunma güçleri yok.

Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1974'te de benzer yaptırımlara tabi tutulmuştuk.

Ondan sonra savunma sanayiinin temellerini attık. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Son 18 yılda ise savunmada tarihi değiştirdik.

Evet Amerika, bu şarkı burada bitmez. "ZULÜM İLE ABAT OLANIN AKIBETİ BERBAT OLUR" sözü yaşadığımız günlerın Amerika'sını çok güzel açıklayan YUNUS EMRE'nin derinlikli sözlerinden biridir. Bu söz, mazluma zulmederek kanını emerek, hakimiyet sağlayacağını sanan zulümle mutlu olanların elbet bir gün bunun bedelini ödeyecekleriri anlatan özlü sözdür.

Tarihi yüzkarası olaylarla dolu olan ABD'nin zulüm ve soykırımları saymakla bitmez. Bugün Amerika Birleşik Devletleri demek; uygarlıkların ve kültürlerin yıkımını demektir.

Mazlumların kanlarını emerek sömüren bu devlet, "demokrasi, insan hakları ve özgürlük" vaatleriyle kırli zihniyetini, hemen hemen her olayda göstermektir.

Amerika tarihi demek; gerçek anlamıyla işgallerin, savaşların, soykırımların, işkencelerin, haksızlıkların, kan ve gözyaşının tarihi demektir.

Dünyadaki tüm darbelerin arkasında ABD vardır. Latin Amerikalılar bu durumu şöyle ifade eder: "Amerika kıtasında sadece ABD'de darbe olmaz; çünkü sadece orada ABD büyükelçiliği yoktur." Tek dişikalmış canavar Amerıka'nın ciğerini biliyoruz.

Yıllardır PKK'ya verilen desteğin, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yü sahiplenmelerinin karşılıksız kalacağını varsaydılar.Kalmaz, Amerıka'ya hatırlatırız.bırbırıne kenetlenmış Türk Milletinin bağrında er geç boğulursunuz.

Yeni Türkiye ve Türk Milleti'ni ıyı tanıyın.

Karşınızda,açıklamalarla iç siyasetine müdahake ettığınız, darbeler yaptırarak, Çankaya'yı kontrol ettiğiniz bir Türkiye yok artık. Yeni Türkıye, dizayn edilebilecek bir ülke değil. Yıkanmış beyinler tabii ki bulursunuz. Türkiye'deki dostlarınız çok vardır. Fetö bitti, başka hainler bulursunuz. İçerdeki hainlere yaptırdığınız 15 Temmuz darbe girişimini Büyük türkiye ruhu ve Başkanımız Tayyip Erdoğan'ya yok ettik. Bunu da siz aklınızdan çıkarmayın.

SON SÖZÜMÜZ,

Türk Milleti, ezelden beridir hür yaşadı, hür yaşarız Hangi çılgın Türkiye'ye zincir vuracakmış, şaşarız Kükremiş sel gibiyiz, bendleri çiğner aşarız Yırtarım dağları, enginlere sığmaz, taşarız...

Tek dişi kalmış Amerika. KÜSRAH tavırlarınızla, paçavraya çevrilecek. yaptırımlarınızla bır yere varamazsanız.

Bu şarkı burada bitmez.