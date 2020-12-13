YENİ yüzyılda, Türkiye'nin, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Katar'da Dağlık Karabağ'da, DOĞU Akdeniz'de, Kızıldeniz'de NEDEN BULUNDUĞUNU ANLAMAK

İÇİN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in beraberce dünyaya Azerbaycan'dan verdikleri mesajlara dikkatle bakmakta büyük yarar var.

Amerika, Fransa ve Rusya'nın eşbaşkan olduğu MİNSK GRUBUNUN, 30 YILDAN BERİ

ÇÖZMEDİĞİ ERMENİSTAN'IN

KARABAĞ'I İŞGALİNİ, RECEP

TAYYİP ERDOĞAN VE İLHAM

ALİYEV (AZERBAYCAN VE TÜRK

ORDUSU) 44 GÜNDE ÇÖZDÜ.

Bunun mesajı Kafkasya'da artık Türkiye, Rusya ve Azerbaycan (Türk devletleri var. Batı, Kafkasya eskisi gibi arka bahçeniz olmaktan çıkıyor) demektir.

Karabağ'ın kurtarılışı bağlamında, Yüzyıl önceden özellikle emperyalist devletler tarafından TÜRKİYE'NİN ASYA'ya açılan kapısını araya Ermenistan'ı sokarak kesen Batı'ya LAÇIN KORİDORU'nun nefes sesi üflenmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK DÜNYASI'NI BİRLEŞTİRME hamleleri ses getiriyor. Türk dünyasında yankı buluyor. Türklerin birleşme heyecanını canlandırıyor. Kardeşlerimiz Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'dan def edişi, TEK MİLLET İKİ DEVLET TÜRKİYE-AZERBAYCAN

BERABERLİĞİ Türklerin birleşme heyecanını perçinledi.

Uzun bir süredir Erdoğan'ın, "Dünya Beşten Büyüktür'" mottosuyla sürdürdüğü küresel çıkışlar güçlü bir gelecek noktasında Türklerin tarihsel şuuruna dikkat çekmesi açısından büyük önem taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in büyük gayretleri müthiş bir şekilde Türk Cumhuriyetlerinin bütünleşmesi açısından çok önemli mesafe kaydedilmesine yardımcı oluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK DÜNYASI'NI BİRLEŞTİRME hamleleri ses getiriyor. Türk dünyasında yankı buluyor. Türklerin birleşme heyecanını canlandırıyor. Erdoğan ve Aliyev'in, tarihi bir zafer sonrası kucaklaşmasına dikkatle bakınız.

İki Türk lider, Selçuklu-Osmanlı imparatorluklarının birikimiyle Türkiye, tarihte olduğu gibi günümüzde ve geleceğin dünyasında da "beklenen rolümüzü oynayacağız" mesajını veriyorlar. Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, -Kırgızistan arasında giderek güven artıyor. Erdoğan ve Aliyev'in yarattığı dalgalar Asya'ya yayılıyor.

EVET. 6 TÜRK DEVLETİ- TEK

TÜRK MİLLETİ'NİN KARDEŞİMİZ

AZERBAYCAN'IN YANINDA

YEKVÜCUT OLUŞU TARİHİ BİR

DÖNÜM NOKTASIDIR. Bu bağlamda Erdoğan, çöküş sürecindeki Batı ve yükselen Doğu arasında bir barış köprüsü olarak Türk Dünyası'nın geri dönüşünde KÜRESEL BİR ROL oynamaktadır.

Suriye ve Irak bağlamında, Yüzyıl önce İngiltere ve Fransa'nın ortaklaşa devreye soktukları, Osmanlı İmparatorluğunu parçalama, Ortadoğu'yu parçalara ayıran SYKES-PICOT ANLAŞMASI, Başkan Erdoğan-Türk devlet aklı tarafından tarihin tozlu raflarına atılmıştır.

ABD-İsrail, PKK koridoru paçavraya çevrilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde ikinci İsrail (PKK uydu devletçiği) kuruluşu engellenmiştir. Bügün Türk Ordusu'nun Irak ve Suriye'de Beka Hattımızı tahkim ederken bulunduğu, Cerablus Köprüsü, Fırat Nehri, Deyrizor'dan Irak'a doğru Telafer, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Osmanlı Meclis-i Mebusan ve TBMM tarafından, MİLLİ MİSAK 'ı canlandırılmıştır.Doğu Akdeniz'in Avrupa ve tetikçisi Yunanistan'ın cirit atacağı yer olmaktan çıkarılmıştır. Doğu Akdeniz enerjisini emmeye kalkan ABD ve Avrupa'ya, ORUÇ REİS TOKAT ATMANIN heyecanını sürdürmektedir.

Çakma Napolyon'un, Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz Kıbrıs ve Libya yamyamlığına net ve açık Türkiye son vermiştir. Yakın Coğrafyamızdaki Türkiye zaferleri, aynı zamanda bütün Türk devletlerinin zaferidir. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.