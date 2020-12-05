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BÜLENT ERANDAÇ
Büyük sorun

Büyük sorun

05.12.2020, Cumartesi

Başkan Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Bu tespit, MİLLETİN BEKASI konusunda tarihi bir kırılmayı gündeme taşıyor. Bu tespit, bugün Türkiye'nin en hayati meselesine parmak basmak gereği olarak önümüzde duruyor. Atatürk'ün kurduğu CHP büyük bir savrulma içinde. CHP, skandal olayların partisi, dış mihrakların kuklası haline geldi. Partinin dışarıyla ilişkisini sağlayan Ünal Çeviköz'ün skandal sözlerinin tartışmaları devam ederken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, "Devletin ordusu Katar'a satılmış" şeklindeki ahlak dışı sözleri CHP'nin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edenlerin elinde olduğunun kanıtıydı. Suriye, Irak, Akdeniz, Yunanistan, ABD ile yaşanan tüm sorunlarda karşı cephede olmayı tercih etti. Fransız, İtalyan ve İngiliz muhalefetinin önemli isimleri, başka ülkelerinden liderlerine yapılan eleştirilere çok sert tepki gösterirken, ülkemize, liderimize iftiralarla saldıranlarla aynı tarafta olan Kılıçdaroğlu'nun planı ne?

Başkanımız Erdoğan, CHP yönetiminin gayrı milli tavırlarına Aziz Milletimizin hislerine tercüman oldu. CHP milli olaylarda Türkiye karşısında yer alırken, iç siyasette parti içinde de ahlak dışı olaylarla gündemde. CHP'nin İstanbul İl başkanlığı ve ilçe başkanlıklarındaki tacizler inanılmaz boyutta. Bunu CHP'liler söylüyor. Ancak Parti yönetimi taciz ve tecavüzcülerin yanında durmayı tercih etti. İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu da hemcinslerinin tacizine sessiz kalarak destek verdi. Canan hanım, bu utanmazlığa nasıl sessiz kalırsınız? Bu ahlaksızlığın üzerini kapatmaya çalışmak nasıl bir düşüncedir? Yazıklar olsun.

SONUÇ: Böyle zihniyet olmaz. Milli meselelerde Atatürk'ün partisi NE HALLERE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR? Türkiye düşmanlarının rezil tezlerinin savunuculuğunu yapmak ne demektir? Ülkemizin yüzde yüz haklı olduğu konularda karşı çıkmak, hangi kafalara hizmettir? Parti içindeki skandalların üzerini kapatmak hangi ahlaka ve vicdana sığar? KEMAL KLIÇDAROĞLU'NUN CHP'sini AZİZ MİLLETE havale ediyoruz. AZİZ MİLLETİN KARARI, GAYRİ MİLLİ DURANLARA BÜYÜK BİR DERS NİTELİĞİNDE OLACAKTIR.

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