CHP gergin

CHP'DE moraller bozuk. Sinirler gergin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostları, parçalanma eğilimi içine girdi.

Bu da moralleri çökertti. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve Meral Akşener'in partisi İP'te bölünme işaretleri, CHP Politbürosu'nda paniğe neden oldu. CHP'nin yüzde 18'e düşmüş oylarının bir bölümünü daha azaltacak yeni gelişmeler var. CHP bir taraftan Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmaları, diğer yandan Mustafa Sarıgül'ün yeni parti kurmak üzere harekete geçmesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dengesiz adımlar atmasına neden oldu.

Başta CHP Teşkilat Başkanlığı'nı yürüten Oğuz Kaan Salıcı tarafından CHP merkezinde önce Muharrem İnce'nin ulusalcı kadrosu temizlendi.

Atatürkçü kanat kenara itildi.

Düşünebiliyor musunuz? CHP'de siyaset yapmak için Atatürk karşıtı olmak zorundasınız. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi. Atatürk'le arasına mesafe koyan bu kişi, İstanbul'da temizlik yaptı. Atatürkçü birçok siyasetçi budandı. Şaşılacak bir durum yok.

Kaftancıoğlu karşı olduğu Atatürkçüleri İstanbul'dan attı. Bu temizleme sonucu, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dayanamadı, isyana başladı. Ciddi araştırmalarıyla tanınan MetroPoll Araştırma Şirketi, Ekim ayı anketi yaptı.

CHP'nin oy oranının yüzde 17.7'ye düştüğünü açıkladı. EN ÇOK OY KAYBEDEN CHP OLDU.

Daha önce yaptığı araştırmalarla karşılaştırmalı bir tabloyu da paylaşan MetroPoll'ün aktardığı verilere göre, Eylül ayında en çok oy kaybeden parti CHP oldu. Yüzde 25'lerden yüzde 17'ye düşen CHP'den kaçan seçmenlerin 'Kararsızım' noktasına geçtiği bir süreçte, "KARARSIZIM"

DİYENLERİN yüzde 11.2'ye yükseldiği gözlendi. Bu durumu gören İTİLMİŞ GÜRSEL TEKİN DAYANAMADI:

CHP'nin oyları neden artmıyor, kendimizi check etmemiz lazım. Neden kararsız seçmen sürekli artıyor da, CHP anketlerde klasik oy havzasında duruyor? Oyumuz artmıyorsa ne zaman artacak? Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkûm oluruz. İstanbul Arnavutköy'de yüzde 40 oy aldık. Bunun araştırmasını yaptık mı? Yapmadık. Sultangazi'de oyumuz yüzde 41'e çıktık. Bunu da sormadık. Kalelerimizde oy oranımız düştü. Bu konuda da bir araştırma yapılmadı. Daha önce bize oy verenler neden oy vermekten vaz geçiyor? Gürsel Tekin, İstanbul'un adını vermediği bir ilçesinde 1 yılda 3 bin 500 üyelerinin istifa ettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış oldukları halde ortaya böyle bir tablo çıktığını söyledi:

Gidip hepsine sormamız, neden istifa ettiklerini, gönüllerinin neden kırıldığını öğrenmemiz lazım. Gürsel Tekin'in bu ilk çıkışına, CHP Sözcüsü Faik Öztrak adeta Gürsel Tekin'in kulağını çeker gibi, "Dışarıda öyle konuşmak yok. Gel, kapalı toplantılarda konuş" dedi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak'a karşı Gürsel Tekin de patladı: Bugüne kadar bütün seçimlerin sonuçlarını tahmin etmiş bir siyasetçiyim. Oy kaybını sokakları dolaşarak görüyordum. Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Genel başkana da söyledim, kapalı gruplarda da bu durumu ifade ettim. Bugün bunu ifade edemezsem yarın çok geç olur. Çok geç olmaması için partililer üzülseler de kırılsalar da bunları söyleyeceğim. Düşünebiliyor musunuz daha parti içinde birbirlerini yiyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl kavgalar yaşanıyor, kulağımıza geliyor.

İBB'nin birimlerine kendi adamlarını sokmak izteyen vekillerin savaşı çok sıradan değil.



DEPREM GERÇEĞİ

İZMİR'deki depremle bir kez daha sarsıldık. Her zor günde olduğu gibi bu deprem sonrasında da devletimiz gereken adımları atıyor. Ancak deprem gerçeğiyle yaşadığımızı asla unutmayalım. Geçmiş olsun TÜRKİYE...



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