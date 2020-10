Akşener ve Clinton neler konuştu?

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümıt Özdağ'ın İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi sonrası siyasette dikkat çekici tartışmaları da tetikledi. FETÖ'nün CIA'ın bir aparatı olması, NATO gladyosu olarak derin ABD'nin Türkiye'nin kontrolünü ele alma girişimlerinde kullanılması çeşitli yönleriyle tartışılıyordu. Bu bağlamda İYİ Parti- FETÖ ilişkileri konuşulurken, Meral Akşener'in kurucularından Hasan Seymen'in de ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde BIDEN ile denge denetleme ağı olarak bir araya gelmesi de tartışmalarda ayrı bir boyut kazandı.

Yakın geçmişe giderek, İYİ Parti-FETÖ ve İYİ Parti-ABD Demokrat Parti ilişkilerini masaya yatırarak, olanları geniş perspektiften değerlendirelim.

16 Temmuz 2011'de Meral Akşener, Hillary Clinton ile İstanbul Conrad Otel'de görüştü. Tesadüfe bakınız. 2018 yılında İYİ Parti'yi kurarken, kurucusu olan Hasan Seymen de, ABD Demokrat Partili Başkan Yardımcısı Biden'le "Denge denetleme ağı" temsilcisi olarak İstanbul'da bir araya geldi. 2020 yılında ABD'li Demokrat Parti Başkan adayı Biden çıktı. Meral Akşener-İYİ Parti'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıkıp, iktidara getirmekten bahsetti.

Yani ABD Demokrat Parti'liler, Meral Akşener'i seviyor. Manidar değil mi?

Şubat ayında, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ok, Soros vakıflarında görev yapanların Başkanlık Divanı'nda en hassas görevlere getirildiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in durumu bilmesine rağmen bu kişilerin en hassas birimlerde görevlendirilmesinde bir sakınca görmediğini ifade etmişti.

Ok, "İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Soros'çu olduğunu iddia ederek, "HASAN SEYMEN JOE BIDEN İLE

TOPLANTI YAPTI. Bu beni rahatsız etti" dedi.

22 ARALIK 2014: ABD

Başkan Yardımcısı Joe Biden, Denge Denetleme Ağı Temsilcileriyle Görüştü.

Tarabya Oteli'nde gerçekleşen basına kapalı görüşme yaklaşık yaklaşık 1.5 saat sürdü.



DENGE DENETLEME AĞI:

Basında Denge ve Denetleme Ağı'nın yurtdışı destekli fonlarla ilişkili olduğu iddiaları çıktı. Ağın sekreteryasını üstlenen İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), National Demokratic Institute (NDI) tarafından da desteklendiği, 2014-2015 döneminde de sekreterya personeli ve idari masraflar için kullanılan toplam 922 milyon TL'lik tutarın da IPM ve NDI tarafından karşılandığı iddia edildi. Denge ve Denetleme Ağı'nın 2014'ten bu yana Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Düşün Programı, İstanbul Politikalar Merkezi, National Democratic Institute, Birleşik Krallık Dış İşleri Bakanlığı Avrupa'yı Birleştirme Programı, Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu ve Hollanda Kraliyeti MATRA Programı'ndan toplamda 1 milyon 965 bin TL aktarıldığı iddiası da dikkati çekti.

BİRİNCİ RAUND: İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Koray Aydın, partiye format atıyor. Muhtemel rakipler temizleniyor.

İKİNCİ RAUND: Ümit Özdağ bombalıyor. Yabancı İstihbarat örgütleri devreye giriyor.

ÜÇÜNCÜ RAUND: ÖZDAĞ ATILACAK MI? İSTİFALAR OLACAK MI?

İstanbul İl Başkanı hakkındaki 'FETÖ'cü iddiaları, parti kurultayındaki 'Oy verilmeyecekler' listesi gibi krizlerle gerginliğin tırmandığı İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'in bu hafta, milletvekili Ümit Özdağ hakkında karar vermesi bekleniyor.

SONUÇ: Partiye hakim olan Koray Aydın ve ekibi, Ümit Özdağ'ı ihraç etmek istiyor. Kongre de ismi çizdirilen 10 milletvekili, direnme kararı aldı.

Koray Aydın'ın istifasını istiyorlar. İzmir Milletvekli Aytun Çıray, "Ayrılmam.

Partiyi ben kurdurdum" diyor. İYİ Parti'nin siyasal belirleyiciliğinin arttığı düşünüldüğünden, hangi yöne savrulacağını izleyip göreceğiz...

