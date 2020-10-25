Biden’ın kolları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çarşafladı. İşlerin üstesinden gelemiyor. CHP ÜZERİNE KURGULANMIŞ MUHALEFET CEPHESİ DAĞILMA İŞARETLERİ VERİYOR.

Ona göre ekonomi batacaktı, Amerika-Avrupa iktidarı sıkıştıracaktı, sokaklar hareketlenecekti. Başkan Erdoğan, seçime gidecekti.

Kapalı toplantılarda, halkın sokağa çıkmasından medet umuyordu, AK Parti'nin oylarının eriyeceğini bekliyordu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti'nin oylarını tırtıklamak için parti kurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü gülüyordu. Fakat, bir türlü Cumhur İttifakı'nın oyları düşmüyordu. Davutoğlu ve Babacan AK Parti'yi bölemiyorlardı.

CHP içindeki Ulusalcı-Kemalist kanadın önde gelen ismi Muharrem İnce geziler yapıyordu. CHP'nin vitrinine iyice yerleşen HDP seviciler yüzünden CHP'nin az sayıda kalan Atatürkçü milletvekilleri sıkıntılarını dile getirmeye başlamıştı.



İTTİFAK DAĞILIYOR

ABD Başkan adayı Biden'ın da çok sevdiği CHP üzerine kurgulanmış Millet İttifakı dağılma noktasına geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, parçalanıyor. Meral Akşener'in İYİ Partisi'nde kıyamet kopuyor. İYİ Parti bölünme sürecine girerken, TBMM'de grup kurma özelliğini de kaybetme durumu ile karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

Aytun Çıray, Ümit Özdağ ve 19 milletvekili partiden ayrılırsa, Meral Akşener'in elinde 19 milletvekili kalacak. (TBMM'de grup için 20 milletvekili gerekiyor) CHP'nin yanındaki Saadet Partisi de Kemal Bey'i yalnız bırakacak.

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifak'ı eriyecek rüyası görürken, kendi ittifakı dağılma noktasına geliyor. HDP'yle ilgili olarak başlayan ikinci dalga Kobani soruşturmasının İYİ Parti ile Millet İttifakı arasında çatlamaya yol açmasından endişe etmeye başladı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e danışarak önce Gül'ün kurduğu Ali Babacan'ın partisine gitti. Güya ittifakı genişletiyor havası verdi. VE ERKEN SEÇİM İSTEMEK ZORUNDA KALDI.

Canan Kaftancıoğlu'nun Taksim toplantısında yaptığı, "CHP, erken seçime hazır değil. CHP, Türkiye'yi idare etmeye de hazır değil" şeklindeki konuşması basına sızdı. Kaftancıoğlu bu sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun karizmasını çizdi. İlginçtir, Kılıçdaroğlu'ndan ne ses var ne nefes...

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'NİN EŞBAŞKANI gibi siyaset yapıyor. Genel başkanın karizmasını çiziyor, HDP savcılığında sınır tanımıyor, Atatürk'ün kurduğu CHP'de, 'Ben Atatürk demem' cüretini gösteriyor, Azerbaycan'ı işgal eden Ermenistan'a dostluk mesajları gösteriyor. Bu kadar rezalete imza atmasına karşın Kaftancıoğlu'nu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevden alamıyor. Dokunamıyor.

Neden acaba? Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'ndan korkuyor mu?

CEVABI MHP'Lİ ERHAN

AKÇAY'DAN ALDI. MHP

Grup Başkanvekili Erhan Akçay, "Zannederim Kılıçdaroğlu SİYASİ ALZHEİMER hastalığına tutulmuş.

Sayın genel başkanımız buna ilişkin görüşlerini, partimizin tutumunu defalarca söyledi. Fakat bunları duymazlıktan gelerek kendi gündemini hakim kılma çabalarından, nafile çabalarından başka bir şey değildir.

Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz bir kahvehaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın, iskambil oynarken yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin" dedi.

SONUÇ: Soruyoruz. "CHP-IPHDP- SP-Deva-Gelecek" ittifakı iktidar olursa birbirlerinin boynuna sarılmadan Türkiye'yi idare edebilirler mi? PKK/ FETÖ ile mücadele edebilirler mi?

Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de BEKA HATTINA SAHİP ÇIKABİLİRLER Mİ? Bunlara bakmak yeter. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarına bakmak yeter.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın