Karadeniz'de geçen hafta yeniden Türk'ün gurur günleri yaşandı. Karadeniz Türk'ün bayrağına bakıp yüzyıllardır çırpınıyordu. Geçen hafta Karadeniz Türk'ün bayrağına daha da sarılarak çırpındı. Çünkü, KARADENİZ BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ DAHA DERİNDEN YAŞADI. Türk'ün bayrağını Karadeniz'de daha yükseklerde dalgalandıran Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'den verdiği BAĞIMSIZ TÜRKİYE-BÜYÜK TÜRKİYE mesajlarına daha yakından bakalım.

1) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'in yolunda yürüyerek yeni doğalgaz yataklarımızı ilan etti.

2) S-400'ler Sinop'ta denendi. "Türkiye yapamaz, edemez" diyen Haçlı-Siyonistler'e ve içimizdeki hainlere Başkan Erdoğan'ın attığı tokat uzun zamandır unutulmayacaktır.

3) Fatih'ten sonra Kanuni de Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Türk Milleti'nin doğalgaz bayramı kutlu olsun. Haçlı Siyonistler'in cetvelle çizdikleri sınırların ötesinde bırakılmış eski topraklarımızdaki petrol-gaz kaynaklarına baktıkça içimiz yandı 100 yıldır. Büyük lider Erdoğan'ın stratejik hamleleriyle Karadeniz'de milyar metreküplük doğalgaz bulundu. Yüzlerimiz güldü. Heyecanımız büyük. Türk Milleti Karadeniz'de milli kaynaklarına kavuştu. Milletimizin yeni bayramı kutlu olsun.

Başkan Erdoğan, "Doğalgaz... Yerli... Milli" diye konuştukça 500 milyonluk Türk Dünyası "Allah bu günleri de gösterdi" diyerek dua ediyor.

Sembollere dikkat ediniz.

29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Karadeniz'de araştırma yapmak üzere Başkan Erdoğan tarafından uğurlanan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisinde dalgalanan bir bayrak daha var. Erdoğan, göğsünde gösterdiği flamanın üzerindeki görüntü "Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi" tablosunu hatırlatıyordu. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın "Eksen değişikliği olacak" dediği gibi Karadeniz Türk doğalgaz yatakları, TÜRKİYE'NİN ENERJİ EKSENİNİ DEĞİŞTİRECEK, YENİ BİR ENERJİ EKSENİ KURACAK, TÜRKİYEMİZ'İ DOGALGAZ SATIN ALMAKTAN KURTARAK İHRAÇ EDEN ÜLKE KONUMUNA GEÇİRECEK. İSTİKBAL SAVAŞINI KAZANMAMIZIN YOLUNU AÇACAKTIR.

S-400'LERLE VERİLEN MESAJ

Fatih, Karadeniz'de milli doğalgaz yataklarına ulaşırken, Karadeniz semalarında S-400'lerin füzeleri uçuyordu. Haçlı-Siyonistler'den, tek dişi kalmış Batı'dan korkup kullanamayacağımızı söylüyorlardı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Sinop'da S-400'ler denendi. S-400'lerin Ankara'dan Sinop'a gidişi, BAĞIMSIZ TÜRKİYE MESAJAJLARI ile doludur.

Türkiye gökvatanı korumak için de seferberlik ilan etmiş durumda... S-400'LER Türkiye'nin bağımsızlığı için hayati bir tercih olarak alınmış ve Sinop'ta ilk denemesı yapılmıştır. Bu füzeler savaşa değil, barışa hizmet eder. Sistemin başka bir ülkeye taarruz etme gücü olmadığından ve sistem sadece bir ülkeye karşı saldırı olması durumunda kullanılacak şekilde tasarlandığından, herhangi bir endişe duymaya da gerek yoktur.

S-400'ler Bağımsız Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu gösterirken, vatanımıza göz dikenleri durdurmanın da bir yol haritasıdır.

Türk bayrağına bakarak çırpınan Karadeniz'e Kanuni geliyor. Fatih ve Kanuni, Karadeniz'den Büyük Türkiye yolunda yürüyen Türkiye mesajları veriyor.

SONUÇ: 100 yıl önce dar sınırlarda yaşatılmak istenen Türkiye harekete geçmiştir. Büyük Türkiye, dostlarına müşfik, düşmanlarına kahredici olacaktır.