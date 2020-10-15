BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK DÜNYASI'NI BİRLEŞ-

TİRME hamleleri ses getiriyor. Türk Dünyası'nda yankı buluyor. Erdoğan'ın işgalci Ermenistan'ın, kardeşlerimiz Azerbaycan'a hain saldırıları sonrası, TEK MİLLET İKİ DEVLET TÜRKİYEAZERBAYCAN

BERABERLİĞİ VE

KIBRIS TÜRK DEVLETİ KURMAYA yönelik jeopolitik hamleleri KIZIL ELMA heyecanını canlandırıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu-Osmanlı imparatorluklarının birikimiyle Türkiye, tarihte olduğu gibi günümüzde ve geleceğin dünyasında da "beklenen rolümüzü oynayacağız" mesajlarını net ve açık vermeyi sürdürüyor.

Jeopolitik hamleleriyle unutulmuş insanı ve değerleri bir kez daha hatırlatan Başkan Erdoğan, hiç kuşkusuz köklü bir medeniyet anlayışına ve bu noktada Türkiye'nin sahip olduğu zenginliğe işaret etmektedir.

Uzun bir süredir Erdoğan'ın, "Dünya Beşten Büyüktür" mottosuyla sürdürdüğü küresel çıkışlar güçlü bir gelecek noktasında Türklerin tarihsel şuuruna dikkat çekmesi açısından büyük önem taşırken, asırların içinden süzülerek gelen KIZIL ELMA PARADİGMASINA

CANLILIK KAZANDIRIYOR.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'YE AİT MARAŞ'I AÇARAK AVRUPA'NIN

TETİKÇİLİĞİNİ YAPAN-RUM

YUNANLILARIN KANGREN HALİNE

GETİRDİĞİ BIR SORUNA NEŞTER

ATTI. KIBRIS TÜRK DEVLETİ'NİN

AYAK SESLERİ DUYULUYOR.

TÜRK DÜNYASINA YENİ BİR

TÜRK DEVLETİ KAZANDIRILARAK,

KIZIL ELMA ŞEKİLLENİ-

YOR...

15 Ekim 2019 günü Bakü'de yapılan Türk Keneşi Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in büyük gayretleri müthiş bir şekilde Türk Cumhuriyetlerinin bütünleşmesi açısından çok önemli mesafe kaydedildiğini gösterdi. Başkan Erdoğan diyor ki: "6 devlet, tek milletiz.

Azerbaycan'ı olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı da kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz.

Türkistan coğrafyası bizim ata yurdumuz, ana ocağımızdır. 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik ve Türkmen kardeşlerimizin de Türkiye'ye aynı nazarla baktıklarını, ülkemizi kendi evleri gibi gördüklerini biliyorum.

Her geçen gün aramızdaki muhabbet ve kardeşlik bağlarını daha çok perçinleyeceğine inanıyorum." Nitekim, bir yıl önce Başkan Erdoğan'ın söylediği gibi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası, TÜRK DEVLETLERİ AYAĞA KALKTI. 6 TÜRK DEVLETİ-TEK

TÜRK MİLLETİ'NİN KARDEŞLERİMİZ

AZERBAYCAN'IN YANINDA

TEK VÜCUT OLUŞU TARİHİ BİR

DÖNÜM NOKTASIDIR.

SONUÇ:

Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu üstünlük-öneriler, hiç kuşkusuz tarihsel birikim-deneyim ile güncel pratiği ihtiva ediyor. Bu bağlamda Erdoğan, çöküş sürecindeki Batı ve yükselen Doğu arasında bir barış köprüsü olarak Türk Dünyası'nın geri dönüşünde KÜRESEL BİR ROL oynamaktadır. 21'İNCİ ASIR TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAKTIR. BUNU

SAĞLAYACAK BAŞKAN ERDOĞAN'IN

YOLU AÇIK OLSUN.