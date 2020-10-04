CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarına bir şeyler oldu. HDP çöküyor, İyi Parti bölünüyor. Gelişmelerin Kılıçdaroğlu'nun karalar bağlamasına yol açtığı gözleniyor. Nasıl karalar bağlamasın?

Kılıçdaroğlu, 31 Mart belediye seçimlerinden sonra çok mutluydu.

CHP-HDP-İYİ Parti-SP ittifakı ile Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmayı planlıyordu. Abdullah Gül'ü çatı aday yapmanın gizli temaslarını sürdürüyordu.

Başkan Erdoğan'ı devirecekti. Eski Türkiye'ye dönüş anayasa referandumu yapıp, Başbakanlık modelini getirecekti.

Tek başına gelmesi zordu ama yakın dostlarıyla KOALİSYON HÜKÜMETİ kuracaktı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AK PARTİ'nin oylarını tırtıklamak için parti kurmuşlardı. Çok memnundu. Onları da yanına alıp yürüyecekti.

Derin Amerika ve Avrupa'da kendisine göz kırpıyordu. Hele hele ABD Başkan adayı Biden çıkıp, 'Erdoğan'ı devirecek ve CHP üzerine kurulan platformu iktidar yapacağız' deyince, yüzünde güller açmıştı.

Rüyası güzeldi. Fakat gerçekler farklıydı. Aziz Millete güvenip siyaset yapacağı yerde içten ve dıştan dostlarıyla, plan yapması tutmadı. Umduğu dağlara kar yağdı. Yakın dostu Gül'ü, çatı aday yapma taktiklerini izlerken, önce Muharrem İnce, 'Abdullah Gül çatı aday olursa ben CHP'li olarak karşısına çıkarım' diyerek yemeğine limon sıktı. Ardından, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Bitmedi. İttifak yaptığı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP karıştı. En çok güvendiği İyi Parti de bölünme eşiğine geldi. Kılıçdaroğlu abandone oldu.

CHP son yaptığı Kurultay'da HDP SEVİCİLER öne çıktı. HDP'ye (PKK) SICAK GÖZLERLE BAKAN

Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruma hakim. Milletvekili İbrahim Kaboğlu da, HDP'yi çok memnun eden yeni anayasa taslağını hazırladı. Şer ittifakı bozulmasın diye bu ekip Atatürk'e hakaret etse bile, Kılıçdaroğlu sesini çıkarmayacak.

Kılıçdaroğlu'nun kötü rüyalar görmesine yol açan gelişme, İyi Parti'de yaşandı. CHP'den ayrılıp İyi Parti kurucusu olan genel başkan yardımcısı Aytun Çıray'ın üzeri çizildi. Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve rahmetli Süleyman Demirel'in doktoru Isparta Milletvekili aylın cesur kenara itildi.

Bu isimler CHP'ye sempati ile bakan isimlerdi.

İyi Parti'de tam kontrolü sağlayan Koray Aydın ve kadrosunun ülkücü-milliyetçi vasıflarıyla, CHP-HDP aşkından çok rahatsız oldukları biliniyor. her geçen gün CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHA SICAK GÖZLE BAKANLARIN

SAYISI ARTIYOR. Meral Akşener'in de ülkücü-milliyetçi kanada ağırlık vermesi, CHP-HDP aşkından rahatsız olan İyi Parti teşkilatının da ÜÇÜNCÜ İTTİFAK VE CUMHUR İTTİFAKI'NA

DAHA SICAK BAKMASI,

Kılıçdaroğlu'nun bütün oyun planını bozmuş GÖRÜNÜYOR. Mersin Akdeniz Belediye Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı Üyesi Tufan Nenni'nin Huzurkent Bahşiş Mahallesi'ndeki Özgür Çocuk Parkı'nın adının 'Şehit Ramazan Bahşiş' olarak değiştirilmesi yönündeki önergesi CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada 19 Haziran 2017 yılında şehit olmuştu.

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri, 16'ya karşı 18 oyçokluğu ile reddedildi.

SONUÇ:

HDP (PKK) çöküyor, İyi Parti de CUMHUR İTTİFAKI'NA SICAK

BAKAN İSİMLER öne çıkıyor. Gelişmeler Kemal Kılıçdaroğlu'nun moralini çok bozuyor, çok...