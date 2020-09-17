Artık, CHP Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan uzaklaşmıştır. Atarürk'le problemi olan bir siyası kuruluştur. Nokta

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açtı ağzını, keskin dişlerini tam gösterdi. "Atatürk demek içimden gelmiyor. Gazi Mustafa Kemal demek istiyorum…"

Bu laflar "CHP aile içi kavga" değil. Derinliği olan, CHP'ye Derin Batı formatı atan CHP-HDP(PKK) beraberliğini TAHKİM ETME PROJESİ'nin önemli adımıdır.

CHP-10 Aralıkçılar'ın "Yeni Anayasa" teklifleri hazır. Taslağı hazırlayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptığı Prof. İbrahim Kaboğlu. "Türk" sözcüğüne karşılar, Onlar, "Türkiye yurttaşları" planını yapıyorlar. CHP'nin Amerikan destekli anayasa planında "merkezi yapıdan uzaklaşılmalıdır" diyorlar. "Federatif yapı" öneriyorlar. Kandil gibi düşünüyorlar. EVET. CHP'nin yeni ideolojik yapılanmasını sağlayan 10 ARALIK HAREKETI'ne bakmazsak birçok detayı gözden kaçırırız. 10 Aralıkçılar'ın yıldız ismi Oğuz Kaan Salıcı'nın nasıl CHP TEŞKILAT BAŞKANI YAPILDIĞINI, SALICI'nın beyin kadrosundaki Canan Kaftancıoğlu'nun keskin dişlerini neden gösterdiğini de anlayamayız.

CHP'nin direksiyonuna oturan 10 Aralıkçı kadronun ciğerini tam göremezsek, CHP'nin Atatürk'le problemi olan konuma nasıl getirildiğini de göremeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CIA ajanı, NATO gladyosu FETÖ tarafından, 2010 yılında Milli Deniz Baykal'ı kasetle yıkarak göreve getirilmesi büyük planın önemli adımıydı.

PEKİ 10 ARALIKÇILAR KİMLER?

İlhan Tekeli- Yiğit Gülöksüz'ün alt yapısını oluşturduğu "Yeni Siyaset Anlayışı" adlı çalışma, Burhan Şenatalar, Erol Katırcıoğlu ve Fuat Keyman'ın da aralarında bulunduğu bir grup tarafından geliştiriliyor.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin önderliğinde İstanbul Dedeman Oteli'nde 10 Aralık 2005'te yapılan toplantıda, CHP'ye seçenek olacak "yeni parti" konuşuluyor. Dönemin Deniz Baykal'ın CHP'si bu grup tarafından despot, statükocu ve sol değerlerle uyuşmayan olarak nitelendiriliyor. Bu derin toplantıdan sonra, bir deklarasyon yayınlıyorlar. "CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir."

Baykal devriliyor, Amerikan sistemini FETÖCÜ teröristlerle destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu göreve getiriliyor. 10 Aralık Hareketi'nin Atatürk'e mesafeli olduğunu da Burhan Şenatalar'ın "Atatürk tartışılamaz diye son derece saçma bir görüşüm hiçbir zaman olmadı" sözlerinden anlıyoruz. Bu sözler FETÖ'nün stratejisi doğrultusunda kurulan ve yayın yapan Taraf gazetesinin yazarlarından Halil Berktay'a cevap olarak yollanıyor. Cevabı, kim ulaştırıyor? Oğuz Kaan Salıcı. Bu cevabı da 10 Aralık Hareketi Yürütme Kurulu adına ulaştırıyordu.10 Aralıkçılar'ın CHP'si kodlarını PKK ve FETÖ'ye ılımlı olacak kadar değiştirmiştir. CHP içinde artık HDP'siz bir parti olmayacağı da artık bilinmelidir.

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Aralıkçılar'ın CHP'si, sosyalist-Batı formatlı, HDP(PKK), ÖDP, ve bağımsız sol hareketlere kucak açan, YENİ CHP olarak yürüyor. Emperyalizme set çeken Atatürkçüler tırpanlanıyor. Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ten hazetmiyor. Hatta nefret ediyor. Ancak bunu söyleyemiyor. Şimdilik.