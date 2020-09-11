Kemal Kılıçdaroğlu'nın yakın dostlarından ABD BAŞKAN ADAYI BIDEN'ın adamları görev başında. Bir siyasal mühendislik projesiyle, bölücü terör örgütü PKK'nın siyası kolu HDP ile CHP aşkından çok rahatsız olan "Meral Akşener/İyi Parti'yi nasıl kafaya alırız?" çalışmasını başlatmış durumdalar.

Selahattin Demirtaş da, belli ki, Joe Biden'ın, CHP'yi iktidara getirme konuşmasından çok etkilenmiş ki o da sahneye çıktı. Uzun zamandır konuşuluyordu. Meral Akşener'in, Millet İttifakı'ndan ayrılıp üçüncü bir ittifak oluşturma düşüncesi biliniyor. Çünkü İyi Parti içinde, terör sevicilerle aynı masada olmaktan rahatsızlık duyan ciddi bir kesim var. Çünkü bu kirli ittifakın bu durumu gizli tutma şansı kalmadı. Kandil'in partisi HDP, ittifakta olduklarının gizli kalmaması gerektiğini defalarca açıkladı.

Meral Akşener'in ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali nedeniyle Demirtaş'ın teklifine hayır demediğini de görüyoruz. Karnından konuşmasıyla ünlü olan Abdullah Gül'ü çatı adayı yapma imkanını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hayli şaşkın olduğu biliniyor. Aslında CHP'yi Kılıçdaroğlu mu yoksa Abdullah Gül mü yönetiyor? sorusunun cevabı daha da önemli.

Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet mitingleri altında Abdullah Gül'e karşı yürüyen CHP'liler, olası aday olma durumunda sokağa çıkıp nefret kustukları kişiye oy vermek zorunda kalacaklar. Siyasi kulislerde CHP'nin büyük bir çoğunluğunun Gül'e oy vermeyeceği kesinleşse de, Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarının arkasında ne olduğu merak konusu. Evet Kılıçdaroğlu, Gül'den neden korkuyor?

İNCE VE 29 EKİM

Muharrem ince'nin, 29 Ekim'e kadar CHP'den atılmasını sağlayacak imkanı vermemek için dikkatli olacağı ortada. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kadrosunu vitrine çıkartarak, Kılıçdaroğlu'nun nefesini kesecek sert bir deklarasyonu açıklayacağı söyleniyor. İnce, ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu'nun, CHP-HDP-IP-SP /Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı planlarını karıştırdı.

İnce'nin memleket yürüyüşü, Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar" sözleri ve ardından Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşündüğünü açıklaması da CHP-HDP-IP-SP /Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı hesaplarını alt üst etti.

Kılıçdaroğlu'nun Büyük Türkiye diye bir hayali yok. Türkiye diye bir hayali de yok. O Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Büyük Türkiye Yürüyüşü'nü bir şekilde engelle mottosuyla görevini yapıyor.

Ancak 1 Ekim'de TBMM'nın açılmasıyla beraber, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı oyun planlarının iyice karışacağı görülüyor. İç siyaseti çok etkileyecek bir çalışmada da sona gelindi. AK PARTİ ve MHP kurmayları, yeni seçim kanunu üzerindeki çalışmalarını Ekim ayında gündeme alacak. Kirli planlar da bu kanunla bozulacak. Olası bazı maddeler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yakın dostlarının işini çok zorlayacak. Örneğin, bir ittifaka katılmayan ama yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı milletvekili olabilecek. Bir ittifaka katılmayan, tek başına seçime giren partinin YÜZDE 5 OY alması halinde barajı geçmesi, milletvekili çıkarması söz konusu.

SONUÇ: ABD Başkan adayı Biden'ın, 'Başkan Erdoağan'ı yıkacağız. CHP'yi iktidara getıreceğiz' konuşması sonrası, harekete geçen siyasi mühendisler, Demirtaş'ı sahaya sürseler de, Millet İttifakı'nın da dağılmayı önleyemeyecekler. Biden'ın desteğiyle, dostlarının gazlamalarıyla iktidara geleceğini hayal eden, Kılıçdaroğlu'nun, evdeki bulgurdan da olacağı günlere yaklaştığı değerlendiriliyor.