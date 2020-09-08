Altın vuruş

OSMANLI-TÜRK İmparatorluğu donanmasının gemileri küçük olduğundan ATLANTİK VE HİNT OKYANUSU'NA ÇIKAMAMIŞTI...

Maalesef, bu okyanuslar Haçlısiyonistlerin cirit attığı alanlara dönmüştü.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Afrika'nın, Hindistan'ın nasıl sömürge haline geldiğini, bu bağlamda, İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya'nın sömürgecilik tarihini çok iyi okudu.

Akdeniz ve Karadeniz'de ABD'nin, Rusya'nın neler yaptığını çok iyi analiz ederek, MAVİ VATAN VE MİLGEM STRATEJİLERİ tarihten alınan dersler ışığında geliştirildi.

DÖRT TARAFI DENİZ OLAN TÜRKİYE (Akdeniz-Ege-Karadeniz- Hazar), DENİZLERİN HAKKI'NI VERMEYE BAŞLADI. (GRAND)

BÜYÜK STRATEJİ GEREĞİ, KATAR'DA, SOMALİ'DE, CİBUTİ'DE, LİBYA'DA, KKTC'DE DENİZ ÜSLERİ KURDUK. Bu bağlamda, 2'NCİ SEVR'LERİ YIRTIP ATIYOR, YENİ SÖMÜRGECİLİĞE MEYDAN OKUYORUZ...

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Türk Donanması'nda AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞLER başardı. DURMAK YOK. Şimdi, ÇOK DAHA BÜYÜK projeler hazırlanıyor.

2020-2025 yılları, Türk Donanması'nın ALTIN YILLARI olarak tarihe yazılacak.

DONANMADA 5 ARTI 5 İSİMLİ BÜYÜK PROJE DEVREYE GİRİYOR. 5 Büyük Deniz Projesi, 5 yıl (2025) içerisinde hayata geçirmek için planlandı. İlk Milli Savaş Gemisi projemiz olan MILGEM kapsamında yüzde yüz yerli tasarım olarak geliştirilip üretilen Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada korvetlerimiz denizlerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TÜRK UÇAK GEMİLERİ HAZIRLIĞI BAŞLADI. 2021 yılında, çok maksatlı amfibi hücum gemisi- ilk Türk Uçak Gemisi Anadolu, denizlerimizde göreve çıkacak. Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerinin de inşası planlandı. 2021'de test ve eğitim gemisi UFUK hizmete girecek. 2022'de yeni tıp denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis filomuza katılacak. Denizaltı kurtarma gemisi kendi alanında çok önemli bir proje... Yeni tıp denizaltı projesinin ilk denizaltısı Piri Reis, havuza çekildi. 5. denizaltı olan Seydialireis'ın kaynak faaliyetleri başladı. 2022 yılından sonra her yıl bir tane olmak üzere toplam 6 denizaltı devreye alınacak. 2023'te MİLGEM Projesi'nin 5. gemisi denizlere açılacak. 2024'te denizde ikmal ve muharebe destek gemisi DİMDEG Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılacak.

Anadolu'nun ardından envantere girecek en büyük ikinci gemi olan denizde ikmal muharebe destek gemisi projesi hızla yürüyor.

Başkan Erdoğan bir konuşmasında şöyle demişti: "Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri Türkiye'dir. Türkiye, savunma sanayinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok stratejik başarıda savunma sanayisinde kat ettiğimiz mesafenin katkısı bulunuyor".

Başkan Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'te aziz millete ulaşmasını sağlamak üzere "HEMEN SONDAJ PLATFORMU SATIN ALIN" talimatı verdi. TUNA-1 kuyusunun su derinliğine göre alacağımız yüzer platformu, petrol talebi düştüğünden daha ucuza temin etmemiz söz konusu... Doğal gaz, deniz tabanından Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarındaki TPAO'ya ait 4 adet sabit üretim platformuna ulaşacak. MİLLİ GAZ, AKÇAKOCA'DAN BORU HATLARIYLA AZİZ MİLLETİMİZE İNŞALLAH, 29 EKİM 2023'TE ULAŞTIRILACAK.

SONUÇ: Kendi uçak gemilerini ve denizaltılarını yapan ve tarihinde ilk kez açık denizde hidrokarbon rezervi bulan Türkiye, Karadeniz'deki hidrokarbon ve Doğu Akdeniz'den gelmesi muhtemel güzel haberlerle tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.

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