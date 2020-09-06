CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da ABD'den geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun beyin takımına göre, "Biden gelecek, Erdoğan'ı yıkma hareketine destek verecek, CHP'de iktidar olacaktı.

Kılıçdaroğlu-Polit Bürosu, umutla Biden'ın kazanmasını bekliyor, Bıden'ın başkan seçilmesinden sonra, Türkiye'yi de daha kuşatarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok sıkıntıya sokmasından medet umuyorlardı.

ABD'de Biden rüzgarı esiyordu... Anketlerde Başkan Donald Trump'ın 13-14 puan ilerisinde görünüyordu. Bu duruma CHP beyin takımının memnuniyetle baktığını duyuyorduk. Onlar, 'Erdoğan ile Trump'ın sık sık konuşmalarından', Trump'ın Cumhuriyetçi yönetiminin Türkiye'ye çok sert çıkışlar yapmamasından, hele hele S-400'lerin alınması sonrası Trump'ı Türkiye'ye ambargolar uygulamamasından memnun değillerdi.

Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirmesine Trump'tan bekledikleri sert tepki gelmemişti. Biden ise tam CHP Polit Bürosu'nun içlerinde sakladıkları düşüncelere paralel, rezil açıklama yapmıştı. Biden'ın "Erdoğan'ı seçimle yıkarak, CHP'yi iktidara getirmeye yönelik açıklaması çıkınca, CHP Polit-Bürosu'nda, umutlar çok daha yükselmişti. Fakat, ABD'de ana akım medyada 'Trump kaybedecek, Biden kazanacak' diye estirilen umutlu rüzgarlar kesildi.

Kılıçdaroğlu'nun YAKIN DOSTLARINDAN BIDEN'ın nefesi tükendi.

Hatırlayalım. 2016 seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton'ın yüzde 99 kazanacağını iddia eden çok anketler vardı. Bugün, Biden'ı havaya çıkaran ana akım medya o dönemde de, Clınton'u havalara uçuruyordu. Ne oldu? Trump sürpriz yaptı. CHP-BIDEN AŞKININ arka planında ne var? CHP ile ABD'li Demokrat Parti arasındaki derin ilişkileri gösteren birçok parametre var.

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ı devirecek CIA kuklası FETÖ darbesinin arkasında DEMOKRAT BAŞKAN OBAMA VE YARDIMCISI BIDEN bulunuyordu. ABD'li demokratlar CHP YÖNETİMİNİ pek severler. Demokrat Başkan Obama ve yardımcısı Biden'ın Ankara büyükelçileri Rıccıardone ve John Bass, Kılıçdaroğlu'nun kankası pozisyonundaydılar.



BIDEN, CHP'NİN ÜST AKLI

Biden'ın, CHP'ye koltuk çıkan, 'Erdoğan'ı devirip, CHP'yi iktidar yapacağız' şeklindeki rezil açıklamasına en sert ve derinlikli açıklamayı MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptı. Biden'ın CHP'nin üst aklı olduğunu savunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden, CHP'nin kan bankasıdır" dedi. Bahçeli'nin çok doğru tespitleri: "CHP Genel Başkanıyla birlikte parti sözcülerinin Biden'ın açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. Atatürk'ün kurduğu partinin FETÖ ile PKK'nın çekim alanına kapılması, emperyalizme sessiz kalması, milli meselelere duyarsız ve duygusuz yaklaşması, hepsinden önemlisi takip ettiği muhalefet stratejisini Türkiye'nin aleyhine icra etmesi bir yanda akıl tutulmasıyla diğer yanda siyasi tutsaklıkla izah edilebilecektir.

Biden, CHP'nin kan bankasıdır.

Son günlerdeki şaibeli yorum ve kifayetsiz tutumlar başkaca bir söze yer ve gerek bırakmamıştır. Biden'ın yapılacak ABD Başkanlık Seçimine Türk düşmanlarının desteğini alabilmek için Türkiye'ye meydan okuması aynısıyla ters dönecek, emperyalizmin tetikçisi olan bu kovboyun Allah'ın izniyle mağlubiyetine kapı açacaktır." SONUÇ:

CHP ile ABD'li Demokratlar arasında (Neo-Con) yakın işbirliği var. ABD'li demokratlar, HDP (PKK)'nın arkasındadır.

Bıden'in Demokratları, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinden, Libya ile kardeşliği perçinlemesinden, Doğu Akdeniz'de gaz aramasından, tetikçileri Yunanistan'a tokatlar atmasından, Erdoğan'ın ABD'li demokratların kuklası srail'e, Mısır'a, Birleşik Arap Emirliğine meydan okumasından rahatsızdır. Maalesef (Biden gibi )CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-Polit- Bürosu'da, bu gelişmelerden memnun değildir. BIDEN KAYBEDİNCE, CHP DE KAYBETMİŞ OLACAKTIR.

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