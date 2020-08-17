Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, Akdeniz'i parsellemeye, emperyalist zihniyetle parçalayıp bölmeye yönelik,(DENİZLERDE) yırtıp attı. Türkiye, Libya anlaşmasının ardından en önemli stratejik adım olarak Akdeniz'de ardı ardına Navtex'ler ilan edereküzerine kurgulanmakta olan100 yıl önce, İngilizler- Fransızlar-Çarlık Rusya'sı, Osmanlı- Türk topraklarını parçalayıp bölerek, Anadolu topraklarını parselleyen 1'NCİ SEVR'İ,ve Türk Milleti,emperyalistlerinAkdeniz'e dökerek, yırtıp atmıştı. 10 Ağustos 1920'de imzalanan ve Anadolu'yu paramparça etmeyi amaçlayan Sevr Antlaşması'nın 100. yılında atılan bu adımlar son derece hayati gelişmelerdir. Yüzyıl önce Atatürk, şimdi ise Erdoğan tarih yazdı.Harita 1: Akdeniz'i böyle bölüyorlardı.Harita 2 :Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye bu haritaları yırtıp attı.Başkan Erdoğan diyor ki: "Türkiye, Akdeniz medeniyetinin bir devamıdır.Atatürk'ün 1 Eylül 1922 günü ordularına haykırdığı 'İlk hedefiniz Akdeniz' emriyle denize dökülenler tarihe baksın.