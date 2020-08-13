AKDENİZ'DE, Ege'de donanmamızın dalgalandırdığı Türk bayraklarını, Suriye'de paçavraya çevrilen ABD-İSRAİLPKK koridorlarını görmeyenleri, kulakları duymayanları, ağzı olup konuşmayanları Allahımız ıslah etsin.

Günlük olayları daima, o olayların tarihimizden bize çağrıştırdığı benzerleri ile birlikte işlemeye çalışmakta büyük yarar var. Günümüzün en önemli olayı ne? Kuşkusuz, Türkiye'nin AKDENİZ DOKTRİNİ ile Libya ile deniz anlaşması yapması, Kıbrıs'tan Girit Adası açıklarına kadar Doğu Akdeniz'de söz sahibi olması, sismiksondaj gemileriyle TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRMASIDIR.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk Devlet Aklı, eğer MİLGEM (Milli Gemi) ve Sismik-Sondaj gemileri alımı yapmasaydı, bugün Türkiye'miz Akdeniz'de yanmıştı.

Yani, emperyalist devletler ve onların kuklaları Doğu Akdeniz'de cirit atarken, Türkiye Antalya Körfezi'nden dışa çıkamazdı.

Türkiye bugün güçlü donanması, kendi malı olan Sismik-Sondaj gemileriyle Akdeniz'de denklem değiştirmektedir. ABD-Avrupa-İsrail'in tezgahladığı, Doğu Akdeniz gazına el koyma taktiklerini bozmaktadır.

TÜRKİYE'NİN BARBAROS'UN

TORUNLARI OLDUĞUNU

GÖSTERMESİNDEN GURUR

DUYMALIYIZ.

DİKKAT EDİNİZ... TARİH 2004...

Tayyip Erdoğan ilk defa, Doğu Akdeniz'den bahsederek, günümüzde büyük senaryolara konu olan AKDENİZ DENKLEMİ'NDEN Aziz Milletimizi haberdar etti. Dedi ki: Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz. Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok.

Biz sadece kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız.

Başbakan Erdoğan, MİLGEM PROJESİ'Nİ başlattı. Uzun vadeli AKDENİZ-EGE STRATEJİSİ'Nİ uygulamaya soktu.

2004'ten bu yana yakın takip altında tutulan savunma sanayi faaliyetleri bir gerçeği gösterdi. Bu gerçek de Türkiye'nin gerekli irade ortaya konulduğunda altından kalkamayacağı hiçbir iş olmadığıdır.

MİLGEM ya da tam adıyla Milli Gemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bir savaş gemisi programıdır. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yönetilen proje, keşif, gözetleme, erken uyarı, denizaltı karşıtı savaş, yüzeyden yüzeye savaş, yüzeyden havaya savaş ve amfibi operasyonlar dahil olmak üzere bir dizi görevde kullanılabilecek çok amaçlı korvet ve firkateynler geliştirmeyi hedeflemektedir.

2004'te İstanbul Tersane Komutanlığı'nda MİLGEM Proje Ofisi kuruldu. 2005'te İstanbul Tersane Komutanlığı MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi TCG Heybeliada'nın yapım çalışmalarına başladı. 2010'da Heybeliada, 2013'te TCG Büyükada, 2016'da Burgazada, 2018'de Kınalıada donanmaya katıldı. MİLGEM Projeleri'nin 5-8'inci gemileri İ Sınıfı Firkateyn konseptinde inşa ediliyor.

2013'te Türkiye, çok akıllı davrandı.

Olayları erken okudu. Barbaros Hayreddin Paşa, 2017'de Fatih Sondaj Gemisi, 2018'de Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama Gemisi, Oruç Reis ve Yavuz Sondaj Gemisi devreye sokularak derin deniz arama kabiliyetlerimiz arttırıldı.

SONUÇ: BÜYÜK DEVLET

BÜYÜK DÜŞÜNÜR. TÜRKİYE

ARTIK BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk Devlet Aklı, DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN SESİ-NEFESİ

OLACAK STRATEJİK HAMLELERİ

YAPMASAYDI, YANMIŞTIK.

Büyük Türkiye'nin hedefi, MAVİ VATAN'DA (AKDENİZ-EGEKARADENİZ) hidrokarbon keşfi yapmak ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, gelecek nesillere DENİZLERDE BAĞIMSIZ OLARAK

YAŞAMA HAKKI SAĞLAMAKTIR.

MİLGEM PROJESİ'Nİ BAŞLATAN,

CUMHURBAŞKANIMIZ

ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI

OLSUN, MİNNETTARIZ.