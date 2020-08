Dostları kim?

CHP'DE tek adam yönetimini kuran, diktatörlük ile rakiplerini tasfiye eden Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da manidar sözler söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Dostlarımla iktidar olacağız" sözü, bir sözü aklıma getirdi.

"Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." 2010'dan itibaren yaptıklarına, ilişki kurduklarına, en çok hangi ülkeye gittiğine, kimlerle gizli ve açık buluştuğuna bakınca, DOSTLARININ KİM OLDUĞU ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 2010'da FETÖ kasetiyle devrilen Deniz Baykal'ın yerine paraşütle gelen bir genel başkan olarak karşımıza çıkıyor. FETÖ sayesinde başkanlık yolu açılıyor. FETÖ kurgulanmış kasetlerini kullanması, ABD'ye gittiğinde FETÖ'nün çekirdek ajanlarıyla buluşması, bu hain yapının MİT TIRLARI operasyonuna ilgisi, FETÖ'cüleri danışman yapması, dostunun FETÖ olduğunu gösteriyor.

Tarih: 03.12.2015.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PYD'yi yok etmek için hem sahada hem de masada amansız bir mücadele verirken, Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp PYD-YPG'nin terör örgütü olmadığını savunabildi. CHP-HDP işbirliği kesintisiz devam ediyor. 31 Mart seçimlerinde net olarak CHP ile ittifak yapan Kandil'in güdümündeki HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 4 HAZİRAN 2020'de her şeyi anlatan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun HDP milletvekillerinin ismini pas geçmesine kızan Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapamayacak" diyerek Kemal Bey'i telaşlandıran bir vuruş yaptı.

9 HAZİRAN

Kılıçdaroğlu, CHP'nin grup toplantısında, müthiş bir ÇARK yaparak, milletvekilliği düşürülen HDP'li iki isme sahip çıktı. HDP'ye 'Beraberiz' mesajı verdi.

Kemal Bey'in, DOST ülkelerden biri de ALMANYA. Almanya'ya ayrı bir sevgisi ve ilgisi var. Genel Başkan olmadan ve olduktan sonra en çok ziyaret ettiği ülke ALMANYA oldu. Neden acaba? Bitmedi.

Kılıçdaroğlu'nun ağzından, İsrail'e yönelik tek bir tepki sözü çıkmıyor, çıkamaz.

15.10.2019'da Kılıçdaroğlu Türkiye'nin İsrail'e karşı Filistin halkının yanında olmasından rahatsızlık duymuş olacak ki "İSRAİL'İN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIN" dedi. İç işleri dediği, Filistinliler'in katliamı.

ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nın organize ettiği geziyle ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'nun o günden sonra DERİN AŞKI göze battı.

1 Aralık 2013 tarihinde Kılıçdaroğlu Ricciardone ile ABD'ye özel temaslar yaptı. CIA ajanı Graham Fuller ile buluştu. Türkiye'nin başını belaya sokan, Türkiye'deki darbelerin arkasında planları yapan, 'paralel'in akıl hocası, Fetullah Gülen'e Amerika'ya giderken kefil olan adam Ankara eski Büyükelçisi Edelman ile buluştu. Yetmedi, yine ABD Ankara eski Büyükelçisi büyükelçileri Morton Abramowitz ile bir araya geldi. Ne konuştular sizce?

Bu Amerikalı kirli isimlerin Türkiye ile ilgili tek bir olumlu düşüncesi olabilir mi? Yorum sizin.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yenikapı" çağrısına önce olumlu cevap vermedi. Hangi telefon Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıya olumlu yanıt vermesine neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun dostları kimse, onların Türkiye dostu olmadığı maalesef ortada.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun Büyük Türkiye gibi bir hayali yok, olamaz da. YANİ AMERİKA, ALMANYA, İSRAİL, FETÖ-HDP (PKK), İYİ

PARTİ, AK PARTİ'Yİ bölmeye çalışan ABDULLAH GÜL, AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN da Kılıçdaroğlu'nun dostları. Hepsinin tek bir hedefi var. O da Büyük Türkiye için gece gündüz mücadele eden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Ancak unuttukları bir gerçek var. Bu büyük millet Cumhurbaşkanımızın yanında. 15 Temmuz ruhu her zaman hazır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın