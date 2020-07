Azerbaycan ve Türk Ordusu ortak tatbikat yapıyor. Ermenistan ve ağababalarının bu mesajı almalarında büyük yarar var.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz'da başladı, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor.



Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli taktikler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. NOKTA

Ermenistan'ı AĞABABALARI aniden, Azerbaycan'ın stratejik bölgesi TOVUZ iline saldırttı. Kim bunlar? Rusya'mı? Fransa mı?

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'a ait KARABAĞ ihtilafı sürerken, 12 Temmuz'da Stratejik TOVUZ bölgesine manidar bir saldırı oldu. Azerbaycan'ın Tovuz ilini bombalayan Ermeniler, 20 Azerbaycan askerini şehit etti.

Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinin önemi nedir?

Azerbaycan'ın Tovuz ili, iki ülke arasındaki Karabağ cephe hattının yaklaşık 200 km kuzeyinde yer alıyor. Bölgenin stratejik önemi Azerbaycan'ın Gürcistan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bağlantı noktası olması.

Bu bölgeden Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ve karayolunun yanı sıra Türkiye'ye doğalgaz sağlayan TANAP boru hattıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı geçiyor. Bölge Azerbaycan'ın can damarı…

Tovuz bölgesi, Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan sınırlarının kesişme noktasındadır. Tovuz şehri, bölgenin kadim yerleşim bölgelerinden biridir. Bölgenin en büyük gelir kaynağı askeri üslerdir. Zira Azerbaycan son iki yıldan bu yana bölgede önemli askeri hamleler gerçekleştirmiştir.

Bugüne kadar Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır çatışmaları Dağlık Karabağ bölgesinde meydana geliyordu.

Tovuz'a böyle bir saldırının yapılması.

Öncelikle bu bölge Türkiye'ye gelen enerji hatlarının olduğu bölgedir. Ayrıca Gürcistan-Kars-Azerbaycan tren yolu hattı da bu bölgeden geçmektedir. Türkiye açısından da oldukça stratejik bir bölge olması nedeni ile Tovuz üzerinden yapılan bu saldırı, aslında dolaylı olarak Türkiye'ye bir "mesaj" niteliğindedir.

TÜRKİYE EBEDİYEN AZERBAYCAN'IN YANINDA

Azerbaycan–Ermenistan arasındaki çatışmalarda Türkiye'nin konumu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devlet Aklı'nın KAFKAS'TA İLGİSİNDE AZERBAYCAN HER ZAMAN ÖNCELİKLİ OLMUŞTUR. Azerbaycan'ın içinde bulunduğu her türlü sorunla, Türkiye çok yakından ilgilenmektedir. Türkiye en üst seviyede meydana gelen olaylarda Azerbaycan'ın yanında yer alıyor ve Azerbaycan'ın alacağı her kararı destekliyor.

Geçmişten bu yana devam eden silah, teçhizat ve askeri yardımlar daha da artarak devam edecektir. Türkiye'nin sürece aktif müdahil olması, işgalci Ermenistan ve bu ülkeyi askeri açıdan destekleyen, çözümsüzlükten çıkar uman ülkeler için risk kaynağı olacaktır.

ŞÜPHELİ MACRON…

Azerbaycan – Ermenistan anlaşmazlığında dış faktörlerin büyük etkisi bulunmaktadır.

Azerbaycan ile sürekli "huzursuzluk" hali, Rusya'nın Ermenistan'ı elinde tutabilmesi için her zaman iyi bir fırsat doğurmaktadır. Bölgedeki etkisi çok büyük olan Rusya'nın iki ülke arasındaki çatışmanın sona ermesini gerçekten istediğini düşünmek mümkün değildir.

Azerbaycan, ABD ile de AB üyesi ülkeler ile de Rusya ile de iyi ilişkilere sahip. ABD bu nedenle kolaylıkla çözülebilecek Dağlık Karabağ sorununda ne Azerbaycan'ın ne de Ermenistan'ın yanında yer almıyor. Aslında bu iki ülkenin sürekli sürtüşme halinde olması bir bakıma ABD ile Rusya'nın işine geliyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın coğrafya da tavrı ve müdahaleleri ile iç politikada yapmış olduğu hamleler uluslararası arenada ses getirmeye devam ederken, Ermenistan dost ve kardeşimiz Azerbaycan'a saldırtılmıştır. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya'daki denklem değiştiren, oyunbozan hamlelerinden çıldırdığını biliyoruz.

Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna yönelik, ateşkesi ihlal ederek kışkırtıcı saldırısını, Macron'un Türkiye'ye mesaj vermek üzere yaptırdığı ağırlık kazanmaktadır.

SONUÇ

DAĞLIK KARABAĞ'DA ERMENİSTAN İŞGALİ MUHAKKAK SONA ERDİRİLECEKTİR. YAŞASIN TÜRKİYE-AZERBAYCAN EBEDİ İTTİFAKI…