Çatlasanız da, patlasanız da, afakanlar bassa da Ebediyen Ayasofya Camii… Kemal Kılıçdaroğlu…

Ayasofya'nın ibadete açılması, tarihin beyaz sayfalarında bir muhteşem devrim olarak kayda geçti. 83 milyonluk Türkiye ve Müslüman dünyanın hislerine tercüman olan Halk Devrimini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Allah razı oldun.

10 TEMMUZ 2020 CUMA GÜNÜ, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı çıktı. Bu adım, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış Başkan Erdoğan'ın özgüvenini ve egemenliğe düşkünlüğünü çok net ortaya koyan köşe başlarından birisidir.

Ayasofya'nın yeniden cami olması sadece kendi Anadolu topraklarında değil, bölgesinde ve İslam aleminde dünyanın parlak günlerinden birisinin tarihe yazılmasıdır.

Ayasofya'yı ebediyen ibadete açan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, milyonların umut ışığı, mazlumların sırdaşı, gariplerin yoldaşı olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin önüne koyulan engelleri aşa aşa, emperyalist zincirlerini kıra kıra yürümektedir. Geniş halk kesimlerinin beklentilerine olduğu kadar ümmetin beklentilerine de cevap vermektedir. Anadolu insanın yüksek feraseti, irfanı ve lider kadrosu öncülüğünde tarihi bir 'değişim ve dönüşüme' ima atmaktadır.

Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle, bir taraftan terör örgütlerini diğer yandan emperyalistlere meydan okumaktadır. Irak-Suriye-Akdeniz hattında ABD-Israil'in kurmayı planladığı, PKK KORIDORUNU paçavraya çevirerek BEKA HATTIMIZI TAHKİM ETMEKTEDİR. Akdeniz'i parsellemeye çalışan Israil-Mısır-Rum-Yunan-Fransa'ya meydanı boş bırakmayandır.

VE… BUGÜN:

Ayasofya'nın tekrar ve EBEDİYEN ibadete açılmasında kılınacak ilk Cuma namazını heyecanla, gururla beklerken, CHP-Kemal Klıçdaroğlu, davet edildiği Cuma namazını reddetmiştir.

"CHP'nin ciğerini biliyoruz" diye az yazmadık. Yanılmadık. Ayasofya kararı karşısında, Kemal Kılıçdaroğlu kıvranıyordu. Bu kararı hazmedememişti. Yarım ağızla konuşuyorlardı. CHP'nen değişmez kodlarını göstermemek için taktik arıyorlardı.

Sözcüsü Faik Öztrak, geveleme, subliminal konuşmalarla ortalıkta dolaşıyordu. Dayamadılar, Ayasofya'nın ilk Cuma namazını reddeden Kemal Kılıçdaroğlu, içyüzünü gösterdi.

Önce, 15 Temmuz, ABD-Nato aparatı FETÖ darbesinin TBMM'de 4 üncü yıldönümüne katılmayarak, dişini gösterdi. AYASOFYA'DA İLK CUMA NAMAZINI REDDEDEREK GİZLEDİĞİ RUHUNU AYAN BEYAN ORTAYA KOYDU.

Ayasofya'nın tarihi dünyasında başını secdeye koymaktan kaçtı. Ayasofya'nın ebediyen ibadete açılması karşısında, çatlıyorlardı, patlıyorlardı. Yıllarca yazdık. Adınızda HALK yazıyor ama HALK YOK YANINIZDA. ALTI OKUDUNUZDA, DEMOKRASİ YOK.

Aziz Türk milletinin,24 Temmuz'da Ayasofya'da namaz kılma bayramına karşılar. Ayasofya kararını içlerine sindiremiyorlar. Gizledikleri iç dünyalarını, çok uğraşsalar da, dışa vurmak zorunda kalıyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz'da, Ayasofya sadece ibadete açılmamıştır. Çeşitli boyutlarıyla, Büyük Türkiye Yürüyüşü 'nün değişik aşamalarından birisidir. Ayasofya kararı HİLAL'İN BİR ZAFERİ olarak tarihe kaydedilmiştir.

Kemal Klıçdaroğlu, 26 Ağustos 1071 zaferinde Cuma günü kazanılmıştı. Malazgirt Savaşı, Bizans'ın yıkılmasının çok yakın bir gelecek olduğunu bildiren bir nişâneydi.

4'üncü yılını idrak ettiğimiz, TBMM'de katılmadığınız 15 TEMMUZ 2016 FETÖ darbe girişimine, Türk milletinin gösterdiği kutlu iradenin sevinç zamanıydı. O gece ülkesi ve milleti için canını veren şehitlerin ruhunun şad olduğu gündü. O gece, "Menderes gibi Erdoğan'ı da yalnız bırakmayacağız" diyerek tankların önüne çıkan gazilerin gecesiydi

Bu törene gelmediniz? Ayasofya'nın ebediyen camiye çevrilmesi ve kılınacak ilk Cuma namazını reddettiniz.

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SİZ KİMSİNİZ?.