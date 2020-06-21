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BÜLENT ERANDAÇ
Türkiye’nin stratejik şifreleri

Türkiye’nin stratejik şifreleri

21.06.2020, Pazar
BÜYÜK Devlet, büyük düşünür ve büyük hamleler yapar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, dünya dengelerinin değiştiği, yeni ittifaklar dizisinin gündeme girdiği bir tarihi süreçte, çok akıllı hamleler yapıyor. Türkiye'mizde, BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR VE BÜYÜK
HAREKET EDİYOR. Akdeniz ve Ortadoğu dengelerini çok etkileyen 2 stratejik hamleyi ,birbirini tamamlayan bir bir bütünlük içinde, Erdoğan liderliğindeki Türkiye gerçekleştirdi. Bu iki stratejik hamlenin şifreleri. SiNCAR VE SiRTE'DİR.
ŞİFRE SİRTE:
Libya Ordusu, stratejik SİRTE'ye yönelince KUZEY AFRİKA SATRANCI oynanmaya başladı. Hafter'i destekleyen Rusya, kenti "kırmızıçizgi" olarak nitelendirerek, Başkan Erdoğan'la masaya oturmaya mecbur oldu. Bin gazi ile başkent Trablus'un ortasında yer alan Sirte'nin stratejik önemi, Cufra Hava Üssü'nün kuzeyinde yer alması ve bu hava üssünü de Rusya'nın kontrolü altında tutma gayreti, gelişmelere yol açtı. Rusya'nın Cufra'yı kuzey Afrika'da daimi bir üs olarak elinde tutmak istediği ve böylece Akdeniz'in güneyinde kendisine önemli bir dayanak noktası oluşturma arzusunda olduğu biliniyor.
EVET. SİRTE'nin kaderi Başkan Erdoğan'ın elindedir. Küresel 2 güç, Rusya ve Amerika, Erdoğan'ın çok akıllı manevralarına seyirci durumundadır.
ŞİFRE: SİNCAR
Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, önceki günlerde nefes kesen, OYUN KURAN Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarını gerçekleştirdi. Derin Amerika-Avrupa'nın kuklası PKK, Sincar'ı Kandil'e alternatif yapmak ıstıyordu. Türk ordusu, inlerine girdi. PKK katillerini dağların içine gömdü. PKK, Suriye ve Kandil'den getirdiği militanlarla başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık gösterme rüyası görüyordu. KARTAL VE KAPLAN PENÇELERİYLE DARMADAĞIN EDİLDİ.
SONUÇ: Türkiye'nin stratejik hamlelerinin ardında, BÜYÜK LİDERLİK VE KARARLILIK vardır.
Türkiye, 100 yıl önce emperyalist devletlerinin ayak oyunlarıyla, cetvellerle çizdikleri haritaları tek paçavraya çevirmektedir. KUZEY IRAK-SİNCAR-KUZEY SURİYEAKDENİZ- LİBYA'YA YÖNELİK BÜYÜK TÜRKİYE HAMLELERİMİZDEN GURUR DUYMALIYIZ. 789 BİN KİLOMETRELİK SINIRLARA TÜRKİYE'Yİ HAPSEDECEKLERİNİ SANIYORLARDI. ARTIK MİLYON KİLOMETRELİK GÖNÜL COĞRAFYASINDA BÜYÜK TÜRKİYE, OYUN KURUCU OLACAK.
AKAN KANLARI DURDURARAK, MAZLUMLARIN UMUDU OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR.
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