İP ve Saadet Partisi CHP’den soğudu

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça beraberliklerini açıklamaya davet esmesiyle, CHP-HDP AŞKI yeni gelişmeleri tetiklerken, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nde CHP soğukluğu tırmandı. CHP-HDP aşkının alenen ortaya çıkması, HDP'lilerin sokakları harekete geçirmeye yönelik izinsiz yürüyüşleri de, İYİ Parti ve Saadet tabanında büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Genel Başkanı Meral Akşener, çok uğraşsa da, milliyetçi-ulusalcı İP'liler, çok rahatsız. Bu gelişmeyi destekleyecek bir durumda, 12 Temmuz'dan itibaren söz konusu olacak, 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçmiş olacağından, milletvekilleri emekliliklerini sağlayacaklar. Rahatsız milletvekillerinin MİLLET İTTİFAKI'ndan daha rahatlıkla ayrılmaları mümkün olacak.

HPD Genel Başkanlığı'na seçilen Pervin Buldan'ın "CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerektiğini" belirterek "ittifakın şeffaf olması" ve "birlikte görüntü vermekten korkulmaması" çağrısı yapması sonrasın da, Kemal Kılıçdaroğlu sıkışmıştı. 2 HDP'li, 1 CHP'li milletvekili TBMM'de düşürülünce, kel yine göründü. HDP'li milletvekillerini göz ardı ederek CHP milletvekiline sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan çok kızdı, Bir rezalette, Kemal Bey, HDP milletvekillerine sahip çıkarken, bazı ifadeleri ile insanların akılları ile alay eder durumdaydı. Aklınca, HDP'ye göz kırpan CHP lideri, "Düşürülen HDP'li milletvekillerinin dosyasını bilmiyorum" derken, İNSANLARI saf sanıyor herhalde. Hadi Kemal Bey bilmiyor!

Biz hatırlatalım.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları, KCK ANA DAVASI yargılamasında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası aldılar. KCK'NIN BAŞI TERÖRİST Abdullah Öcalan'dır. İkinci adamı katıl Murat Karayılan'dır. Türkiye, Irak, Suriye, Iran'ı böleceklerini hayal etmektedirler. Yani bölücü bir PKK devlet yapılanmasıdır. Türkiye'nin, önce PENÇE-KARTAL SONRA PENÇE-KAPLAN harekatlarıyla, PKK'yı Kuzey Irak'taki inlerinde darmadağın ederken, PKK'nın siyasi kolu, HDP'nin, Türkiye sokaklarında, yürüyüş yapmasına büyük tepki var.

SONUÇ: HDP'nin sokağa çıkış talimatının Derin Avrupa'dan geldiği, kontrollu kaos planlarına göre, gerilimin tırmandırılması, provokasyonlarla halkın huzurunun bozulması gündemde iken, CHP'den dikkate değer tepkilerin gelmemesi de Millet İttifak'ının İYİ PARTİ VE SAADET PARTISİ tabanında da büyük tepki gördüğü gözleniyor. 12 Temmuz sonrası, CHP'den kaçışların hızlanması söz konusu olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın