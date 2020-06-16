Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı susturan, Suriye'de Esad ordularını perişan eden ve Libya'da Kukla Hafter'in hava sistemini paçavraya çeviren(Silahlı İnsansız Hava Araçları), ABD Başkanı Trump'ın kıskançlığına yol açtı., 1987 tarihli FTKR (Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi) anlaşmasını bypass ederek Orta Doğu'ya silahlı insansız hava aracı teknolojisini satmaya karar verdi. Türk SİHA'larının müthiş başarıları karşısında, kendisini dev aynasında gören ABD Başkanı Trump'ın bu hamlesi Amerikan savunma şirketlerinin Orta Doğu'ya ve Yunanistan'a satış yapmasının önündeki engeli kaldıracak. ABD'ninanlaşmasını yeniden yorumlayarak bypass etmesinin temelinde Libya'da Birleşik Arap Emirliklerinin Türk SİHA'ları karşısında hezimet yaşaması ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Türk'ları karşısında korku yaşamasının yattığı değerlendiriliyor.Trump'ın, Türk SİHA'larını kıskanması sonrası yaptığı hamleyi, Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) Savunma Teknolojisi Güvenliği Yönetimi Direktörü Heidi Grant değerlendirdi. Şu ifadesi dikkat çekici:"ABD'nin İHA (insansız hava aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satabilmesi hem müttefik orduların güçlenmesine büyük katkıda bulunacak hem de diğer ülkelerden alımların önüne geçecek."Adam Türkiye ismi vermeden diyor ki, "Bir gerçeği tekrarlamakta fayda var. Kıskanç Trump'ın ABD'si Orta Doğu'daki derin planlarını hayata geçirebilmek amacıyla'ı yaratmıştı ve "DEAŞ'a karşı mücadele" bahanesiyle Türkiye için çok büyük tehdit oluşturacak kuklası PKK/YPG'ye on birlerce TIR silah vermişti. Alman Der Spiegel dergisinde Türk savunma sanayisi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısını anlatan haberden sonra, geçen hafta Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'de geniş bir makale yayınlandı.Türk SİHA'larının Akdeniz'de, Kıbrıs'ın ve Ege adalarının etrafında gece gündüz görev yapmasından, en küçük hareketlerini izlemesi karşısında, Yunanistan ağlamaya başlamıştı. Trakya sınırı, Ege kıyıları ve Kıbrıs'ta uçan Türk İHA'ları Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunanistan, Türk İHA'larına karşı kullanılmak üzere yaklaşık 40 milyon euro ödeyerek İsrail'den 2 adet HERONMk2 tipi İHA'yı üç yıllığına kiraladı.diyerek ağlayan Yunanistan, Ege'de Türk İHA'larını tespit için F-16'larını havalanmak zorunda kaldı. Bu da büyük maddi külfet getirdi.Birleşik Arap Emirliği BAE, Çin'den satın aldığı SİHA'ları, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter'in emrine vermiş ancak onca silah, asker ve para yardımına rağmen Hafter Türk SİHA'larının gazabından kurtulamamıştı.ABD'nin satacağı SİHA'ları alanlar da, Türkiye gazabından kurtulamayacak. Türkiye'nin Katar, Pakistan, Tunus ve Ukrayna'ya ihraç ettiği İHA ve SİHA'lar da, bu ülkelerinolacaktır. EVET.TÜRKİYE, YENİ TEKNOLOJİLER, KAVRAMLAR, HIZLA GELİŞEN ASKERİ KÜLTÜRÜYLE DİNÇ BİR GÜÇ HALINE GELMİŞTİR.DOSTLARINA MÜŞFİK, DÜŞMANLARINA KAHREDİCİ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR. ANLAŞILDI MI?