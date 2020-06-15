Kılıçdaroğlu’nu kurtarmak

CHP ve HDP'nin ittifak konusunda ÇARKLARI, insanların başını döndürdü. HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP'ye İTTİFAK'IMIZ ŞEFFAF OLSUN resti çekerken, HDP'nin eski Eş Başkanı Demirtaş, CHP-Kılıçdaroğlu'nu kıvranmaktan kurtarma manevrası yaptı.

HDP eş başkanı Pervin Buldan, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle bir köşeye sıkıştırdı ki, paniklediler, nefesleri kesilmişti. İşte bu noktada bir gelişme yaşandı. Edirne Cezaevi'nde terörden yatmakta olan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu batmakta olduğu çukurdan kurtarma, CHP-HDP İTTİFAKI'NI KARARTMA girişiminde bulundu.

CHP İLE HDP'NİN İTTİFAKI KURTARMA çarklarının arka planına bakalım. Durumu net şekilde ortaya koymak için, tarihlere göre kısa zamandaki paslaşmalar şöyle...

4 HAZİRAN: Haklarında kesinleşmiş yargı kararı olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

Aynı gün, CHP Genel Başkanı Klıçdaroğlu, sadece milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'na sahip çıkmıştı.

Bir gün sonra, Kılıçdaroğlu'nun HDP milletvekillerinin ismini pas geçmesine kızan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak.

Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine, diğer partilere kapısını açacak.

İsteyen gelir, isteyen gelmez" dedi.

9 HAZİRAN: Buldan'ın bu resti CHP-Kılıçdaroğlu'nda panik yarattı.

Salı günü Kılıçdaroğlu, CHP'nin grup toplantısında, müthiş bir ÇARK yaparak, milletvekilliği düşürülen HDP'li 2 isme sahip çıktı. HDP'ye 'beraberiz' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, Buldan'ın resti karşısında kıvranıyordu.

Buldan'ın açık ittifak şartı, hem HDP desteğini sürdürmek hem de milliyetçi tabanı olan İYİ Parti ile kurulan Millet İttifakı'nı korumak isteyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokmuştu.

13 HAZİRAN: Cumhur İttifak'ı, CHP'yi, açık olmaya davet ederken, HDP eski Eş Başkanı Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya yönelik çıkışı yaptı. "HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. HDP sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır" ifadelerini kullandı.



KANDİL'E BAKARAK KONUŞANLAR

HDP'nın eski ve yeni eş başkanları arasındaki, Kılıçdaroğlu'nu önce sıkıştırma sonra kurtarma manevraları ne manaya geliyor?

Demirtaş'ın ve Buldan'ın, gözlerini Kandil'deki terör çete reislerinden ayırmadıkları genel bir düşünce.

Belli ki, Kandil çete reisleri, HDP sayesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin'de belediye başkanlıklarını kazanmış olmasına rağmen, KıIıçdaroğlu'nun CHPHDP aşkının ortaya çıkmaması için uğraşmasına kızdılar.

Buldan, açıkça CHP'yi uyarmıştı.

"Biz olmasak, 31 Mart'ta başarılı olamazdınız. Bize muhtaçsınız" demişti.

Buldan'ın açıklamaları etkili oldu.

Erken veya 2023 seçimlerinde HDP'ye muhtaç olan Kılıçdaroğlu, bildiğimiz ÇARKLARINDAN BİRİSİNİ DAHA YAPTI. HDP milletvekillerine sahip çıkmak zorunda kaldı.



SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun çarkından memnun olan HDP eski Eş Başkanı Demirtaş da, CHP'yi KURTARMA MANEVRASI yaptı. Güya, "HDP, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamıştır" diyerek, CHP-HDP ARASINDAKI GİZLİ İTTİFAK'I örtmeye çalıştı.

Kemal Bey, Selahattin Bey.

Unutmayın. Bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz.

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