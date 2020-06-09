Yeni plan

DERİN ABD'NİN gölge CIA'si RAND CORP, bir süre önce, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan- AkParti iktidarını zora sokmak için neler yapılacağına ilişkin CHP ve HDP'ye yol haritası vermişti. Önce CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu taktık saldırılara başladı. Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, Engin Özkoç, DARBE konuşmalarına başladılar. KONTROLLÜ KAOS PLANLARINA göre, erken seçim laflarını gündeme soktular. CHP'nin kankası PKK'nın siyasi kolu HDP'de, uygun ortamın oluşmasını beklediler.

SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN, DERİN ABD-AVRUPA mahfilleriyle görüşmeler yaptıktan sonra BU MAHFILLERDEN Kandil'deki terör kuklalarına giden talimatlarla, HDP'nin SOKAKLARI HAREKETE GEÇİRME KARARINI açıkladılar. HDP-PKK'nın Edirne'den Ankara'ya, Hakkari'den Ankara'ya yürüme kararı, gölge CIA Rand'ın kontrollü kaos planlarına göre devreye sokulacak.

Sokakları harekete geçirerek, huzur ortamını bozacaklar, tahriklerini artırarak, PKK'yı sıkıştığı köşelerden kurtarmaya çalışacaklar. SOKAKLARI HAREKETE GEÇİRMEYE, İKTİDARIN ALACAĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALGI OPERASYONLARIYLA, KENDİLERİNİ

MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRMEYİ HESAPLIYORLAR.

Sokak hareketlerini, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülüğünde yürütülecek.

Edirne-Ankara sokak harekatıyla Selahattin Demirtaş gündeme konacak.

Hakkari-Ankara sokakları tahrik etmeyle, Kürt vatandaşlarımızın PKK'ya yönelik ilgisizliğinin önüne geçmeyi planlamış durumdalar. Haçlı-siyonistler, Amerika'da, Avrupa'da yayılan sokak hareketlerini Türkiye'ye taşıma kurnazlığını HDP'nin (PKK) yürüteceğini bekliyorlar.

HDP'NİN CHP'YE YÖNELİK MANEVRALARI

HDP (PKK) manevraları, sokak hareketlerinin ardında neler yattığını gösteriyor. Eşbaşkan Pervin Buldan, 31 mart seçimlerinde CHP ile kolkola yürümelerinin karşılığını bekliyor.

'Biz olmasak, belediye başkanlıklarını kazanamazdınız. Bizimle gizli değil, artık açıkça beraberliğinizi gösterin. Biz yoksak siz seçim kazanamazsınız' diyor.

HDP'nin önemli isimlerinden Sırrı Sakık da, CHP'nin oynamakta olduğu iki üzlü politikadan uzaklaşmasını istiyor.

KÖPÜRTEN YAHUDİ PATRONLU BATI MEDYASI

Bölücü terör PKK'nın siyası kolu HDP'nin, sokakları hareketlendirme, huzuru bozmaya yönelik kararını açıklamasından sonra Batı medyasını taradım. Yahudi patronlu ABD-Avrupa medyası, işi körüklüyor. Özellikle Alman Deutche Welle'nin, "Muhalefetin 'Erdoğan'a karşı birlik' sınavı" başlıklı ve HDP'li milletvekilerin düşürülmesini sağlayan 4 Haziran müdahalesinin asıl amacı ne?" Başlıklı analizleri, HDP'nin teknik direktörü olduğunu açıkça gösteriyor. Yalan ve algı operasyonlu bu analizlerden birkaçı şöyle:

"iktidar, 4 Haziran'da hayata geçirdiği Meclis darbesiyle ne yapmak istedi?

Öncelikle Kürt seçmenleri sandığa küstürmek. Belediye başkanı seçiyorlar, kayyum atanıyor. Ankara'ya gönderdikleri vekilleri Meclis'ten atıp tutukluyorlar.

HDP seçmeni, Kürtleri sindirip sandıktan uzaklaştırmak AKP-MHP koalisyonu için oldukça önemli. İkinci sebep ise CHP'yi yıpratmak. Propaganda üzerinden İyi Partiyi ve seçmenlerini Millet İttifakı'ndan koparmak. "Birlikte olacağız" sesleri yükselecek mi? CHP içinden demokrasi mücadelesinin HDP de dahil tüm muhalefetle birlikte verileceğine ilişkin sesler yükseliyor.CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, HDP'li belediyelere yapılan kayyum atamaları da darbedir. Bizim demokratik siyaseti geliştirmek için HDP ile bir arada mücadeleyi büyütmemiz gerekir. HDP'li Garo Paylan, bu süreçte CHP'yi suçlamaktansa muhalefeti Erdoğan karşısında daha da güçlü kılacak stratejiler üzerinde durmalıyız. Erdoğan, her şeyin müsebbibinin CHP olarak görülmesini istiyor, muhalefeti parçalamaya çalışıyor ama biz tüm demokratik güçlerin birleşmesi için çalışacağız" mesajı veriyor. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de muhalefeti güçlendirmeye kararlı olduklarını" söylüyor.

SONUÇ: EVET. HDP'Yİ (PKK) SOKAĞA SÜREN HAÇLI-SİYONİSTLER,

BU SEFER DE AVUÇLARINIZI YALAYACAKSINIZ. HDP'NİN TEKNİK

DİREKTÖRLERİ AVRUPA MEDYASI, AZİZ MİLLETİN NEFESİNİZİ BİR DAHA KESECEĞİ GÜNLER YAKLAŞIYOR.

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