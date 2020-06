Başkan Erdoğan’ın “Akdeniz doktrini”

ESKİ DÜNYA YOK ARTIK. YENİ DÜNYA KURULUYOR. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki BÜYÜK TRENİ, 3. Dünya Savaşı- Küresel salgın tünelinden çıkıyor. Işık göründü. BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİ, azgın denizleri geçiyor. Büyük limanlara girmeye hazırlanıyor. Dünya sarsılırken, insanlığını kaybetmiş güçlerin can çekiştiği, ADALETSİZ DÜNYANIN temellerinin yıkılmakta olduğu 3.

Dünya Savaşı'ndan başarı ile çıkıyor.

Türkiye'miz de, Yeni Dünya'nın kurucu özelliklerini ortaya koyuyor. On yıllarca içine kapatılmış Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR. BÜYÜK STRATEJİLERLE HAREKET EDİYOR.

Bu bağlamda, geçen pazartesi günü Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, AKDENİZ DOKTRİNİ açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) gelecek on yılları kapsayan DOKTRİN'İ devreye sokarken, İLK KEZ "Doğu Akdeniz " yerine "Akdeniz" ifadesinin kullanarak Türkiye'nin, Akdeniz'in her köşesinde varlık göstereceği mesajını dünyaya verdi...

Bugüne kadar sadece bir bölgeyi işaret eden DOĞU AKDENİZ ifadesinin yerine AKDENİZ ifadesi deklare edildi.

Bu Vurgunun, "Doğu Akdeniz"den "Akdeniz"e genişletilmesinin altında, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinin FAS-CEZAYİR-TUNUS ile KURDUĞU SICAK İLİŞKİLERİN yanı sıra Akdeniz'de yaptığı tatbikatlar (Ege yok. Tek Akdeniz), Kıbrıs, Malta, Girit yakınlarında yeni ruhsat sahalarının olduğunu gösteriyor.

Başkan Erdoğan'ın AKDENİZ DOKTRİNİ, Türk Donanmasının-hava güçlerinin, daha geniş bir coğrafyaya odaklanacağını işaret ediyor. Ne demişti, İngilizlerin Türkiye'yi işgal ettirmek için Anadolu'ya gönderdiği Yunan ordusunu Dumlupınar'a gömen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ordular ilk hedefiniz AKDENİZ'... demişti. Dikkat ediniz.

"Ege yok. Akdeniz"... Manası derin...

Doğu Akdeniz derken, sadece Kıbrıs, Rum ve Yunanistan'a bakıyorduk.

ARTIK, AKDENİZ diyerek, KUZEY AFRİKA'YA bakarak, Fransa'ya, Almanya'ya, Israil'e, Mısır'a da odaklandığımız ilan edilmiş oluyor.

AKDENİZ DOKTRİNİ'NİN RUHU'NU LİBYA'DA TÜRKİYE'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZAFERLE SONUÇLANAN BÜYÜK HAREKAT OLUŞTURUYOR.

Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın geleceği iyi okuyarak yürüttüğü LİBYA STRATEJİSİ sonucu, 26 Kasım 2019'da Serrac Hükümeti ile imzaladığımız anlaşmanın sahaya yansıması müthiş oldu.

Evet. Arkasında, Rusya, Fransa, Mısır, BAE, İsrail'in bulunduğu KUKLA HAFTER'İ MEZARA GÖMDÜK.

Türkiye, Suriye'de olmasaydı, bugün Libya zaferi olmazdı. Türkiye Libya'da olmasaydı, Doğu Akdeniz'de RUMİSRAİL- MISIR-FRANSA GÖLÜ

OLURDU. Libya'da Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı, tarih yazmasaydı, ABD'li ExxonMobil Kıbrıs'ta sondaj programını durdurmazdı.

Doğu Akdeniz'de yerli-milli savaş gemileriyle Türk Donanması olmasaydı, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri dolaşamazdı. Libya'da Türkiye zafer kazanmasaydı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Degaulle uçak gemisi Kıbrıs Rum sularında cirit atardı. Suriye'de, Libya'da Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, tarih yazmasaydı, Doğu Akdeniz'de İsrail-Mısır-Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı ortak bir cephede bir araya getiren enerji projelerini akamete uğratamazdık.

SONUÇ:

CHP Genel Başkanı Kemal Klııçdaroğlu soruyordu: TÜRKİYE NEDEN UÇAK GEMİSİ YAPIYOR?

Türk donanması için Türk karasularından Cebelitarık'a kadar bir bütündür Akdeniz. 2021 yılında göreve başlayacak YERLİ-MİLLİ TÜRK UÇAK GEMİSİ, AKDENİZ DOKTRİNİ BAĞLAMINDA GÖREV YAPACAK. BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI'NIN EMPERYALİSTLERE

ATTIĞI TOKATLARIN DEVAMI GELECEK. ANLAŞILDI MI CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU. ANLAŞILDI MI BEYNİNİ EMPERYALİSTLERE

KİRALAYAN İÇİMİZDEKİ İNGİLİZLER...

