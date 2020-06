Tayyip Erdoğan, bir süredir kriz sonrasına dönük senaryolar üzerinde çalışıyor.Çünkü kriz sonrası dünyayı büyük bir değişim bekliyor.diyerek buna işaret etmişti.Dünya yeniden şekillendirilirkendiyen Başkan Erdoğan,Türkiye'yi kriz sonrasına hazırlayan senaryolar üzerinde çalışıyor.Cumhurbaşkanımızçalışmalarını yoğun biçimde sürdürürken CHP'nın Genel Başkanı ,Türkiye'nin başarılarını gölgeleme çabasında. Türkiye'nin aleyhinde haberleriyle tanıdığımızbile Corona ile mücadeledenin çok başarılı olduğu gerçeğini kabul etti. Cumhurbaşkanımız her gün birer birer modern hastaneleri açarken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, halaŞu yazıları Kemal Kılıçdaroğlu'na bir daha hatırlatmakta yarar var.Gerçekler karşısında susarlar.BBC, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÜC), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Coronavirüs'le yürütülen mücadeleyi anlattı. Amerikan CNN International da Cerrahpaşa'nın yoğun bakımında yürütülen başarılı mücadeleyi duyurdu. Türk düşmanı İngiliz haber ajansı Reuters da, salgınınolarak tanımladığı Türk filyasyon ekibini an an fotoğraflayarak bu anları dünyaya servis etti. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin diğer ülkelere sağladığı tıbbı yardım desteğini takdirle karşıladı.ise ne sağlık sisteminin büyük başarısını ne de ,larını görmüyor. İnsanın gözünü kan bürümesın.Dünya basını günlerdirSuriye'de Katil Esed'ı darmadağın edenlarıdayerle bir ediyor. Kılıçdaroğlu'ndan tek bir defa,Gömüyor mu?Görüyor.Kıskanlıktan söylemiyor.CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'da ne işimiz var? diye soruyordu. İşte cevabı: Bu bağlamda sorulması gereken en temel soru, Libya'yla beş, hatta 12 asır öncesine giden tarihsel ve kültürel bağları bulunan Türkiye'ninsorusu değildir. Bunun yerine "ABD, Rusya, Fransa, İtalya gibi emperyalist ülkelerin Libya'da ne işi var?" sorusunu sormasını Aziz Türk Milleti, Kılıçdaroğlu'ndan bekliyor. Kemal Bey, "Doğu Akdeniz'de Tükiye niye yok" diyordun. İşte cevabı: ABD'li ExxonMobil Kıbrıs'ta sondaj programını durdurdu.ABD'li enerji devi ExxonMobil, Kıbrıs açıklarında 10 numaralı parseldeki arama sondajı programını erteleme durdurdu.Fatih Karadeniz'de ve YAVUZ sondaj gemisi Akdeniz'de.Türk donanması Libya'da..Türk ordusu denklemleri değiştiriyor.CHP-Kemal Kılıçdaroğlu bunu ısrarla görmüyor. Şimdi Kemal Bey'e biz soruyoruz.