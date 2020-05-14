14 MAYIS 1950 günü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, 'YETER SÖZ MİLLETİNDİR' diyerek ayağa kalkan Aziz Milletin sandıklara da sahip çıkarak Demokrat Parti'yi iktidara getirdiği gündür.

O gün, Türkiye'de CHP-İsmet Paşa'nın tek parti diktatörlüğünü sona erdirildi. 1938 yılında Gazı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra, Cumhurbaşkanlığına Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın seçilmesi bekleniyordu. Fakat, Atatürk'ün Başbakanlıktan aldığı, hatta vefatında Dolmabahçe'ye bile gidemeyen İsmet Paşa, bir seri iç ve dış hazırlıklarla taktiklerle Cumhurbaşkanlığına seçildi. Bu konuda halen İngilizlerin parmağının olduğu iddiaları yoğunluklu değerlendirilir. Ne tesadüf, 1939 yılında, ilk uluslar arası anlaşmayı, Türkiye-İngiltere-Fransa arasında gerçekleştirmişti.

14 Mayıs 1950 günü, CHP, Tek parti diktatörlüğü Aziz Millet tarafından devrilmişti. Rahmetli Adnan Menderes Başbakanlığa gelmişti. HÜR VE DEMOKRAT TÜRKİYE nefes almaya başlamıştı. CHP zihniyeti, bu yenilgiye içine sindiremedi. 10 yıl sonra, 27 Mayıs cuntacılarıyla, Menderes'i devirmenin alt yapısını oluşturdular. Ve o Demokrat kahramanı, zalimce astılar.

Aziz Millet, CHP'Yİ İKTİDARA HİÇ GETİRMEDİ. MENDERES'İ ASANLARI ASTIRANLARI AFFETMEDİ.

1960 -27 Mayıs'ın katilleri sonra ne yaptılar? 27 Mayıs darbecilerinin askeri yönetiminde, İsmet Paşa,1960 sonrası Başbakan oldu. 12 Mart muhtırası sonrasında, CHP'li Nihat Arım Başbakan yapıldı.27 Şubat 1997 darbesinde, rahmetli Necmettin Erbakan'ı devirdiler, CHP'li (DSP) Bülent Ecevit'in önce Başbakan yardımcısı, sonra Başbakan olması sağlandı.2002 yılında, CHPDeniz Baykal'ı iktidara getirmeyi düşünüyordu, ESKİ DERİN DEVLET. Yapamadılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AK Parti, seçimi kazandı. Millet tarafından iktidara getirildi. 15 Temmuz NATOCIA kuklası FETÖ darbesi başarılı olsaydı, kim Başbakan olacaktı? "CHPKemal Kılıçdaroğlu ilk sırada olurdu' düşünceleri yaygındır. Bu gelişmeler şunu gösteriyor:14 MAYIS 1950. CHP DİKTATÖRLÜĞÜNÜN SONUDUR.

AZİZ TÜRK MİLLETİ, 1950'DEN 2020'YE KADAR CHP'Yİ İKTİDARA GETİRMEMİŞTİR. CHP ZİHNİYETİ, ARALARDA CUNTALAR, DARBELER SONRASI ANCAK BİR KAÇ KEZ İKTİDARA ORTAK YAPILMIŞTIR. 14 MAYIS 1950 GÜNÜ, CHP TEK PARTİ DİKTASI YIKILDI VE ADNAN MENDERES İLE BEYAZ DEVRİM BAŞLADI.

Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanmasıyla AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçim zaferi arasında benzerlikler mevcut.

2001 ekonomik krizi, Müslümanların hiçbir alanda hakkı olmaması, ekonomik göstergelerin iflasa yakın seyretmesi, ülkenin içinde bulunduğu umutsuzluk hali Recep Tayyip Erdoğan'la umut olarak ete kemiğe bürünmüş ve 14 yıldır devam eden AK Parti iktidarının yolunu açmıştır.

SONUÇ: Demokrasi Şehidi Rahmetli Adnan Menderes idama götürülürken son mektubunu yazdı:

"İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Şunu da söyleyeyim ki milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. DİRİMDEN KORKMAYACAKTINIZ. AMA ŞİMDİ MİLLETLE EL ELE VEREREK ADNAN MENDERES'İN ÖLÜSÜ EBEDİYETE KADAR SİZİ TAKİP EDECEK VE BİR GÜN SİZİ SİLİP SÜPÜRECEKTİR."

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, KALBİMİZDENİZ. UNUTMADIK. UNUTTURMAYCAĞIZ. NUR İÇİNDE YATINIZ.