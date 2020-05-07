Marshall çökertti Erdoğan canlandırıyor

23 NİSAN 2023 GÜNÜ, BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYEN ÜLKEMİZİN İLK MİLLİ VE YERLİ SAVAŞ UÇAĞI (MMU) ANKARA SEMALARINDA UÇACAK.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN SEFERLERİ BAŞLIYOR. AZ KALDI...



NEREDEN NEREYE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Ekim 2018'de Kızılcahamam'da gerçekleştirilen bir SİYASİ KAMP toplantısında yaptığı konuşmalar, tarihsel çağrışımlar bağlamında sonraki günlerde ilginç tartışmalara damga vurdu. Erdoğan halen çok konuştuğumuz konuları içeren sadece şu ifadeleri kullanmıştı: "Yakın tarihimizde, hani meşhur Marshall Yardımı meselesi var. Amerikan yardımları bahane edilerek tüm stratejik savunma sanayi projelerimizi iptal ettirdiler. Araştırma geliştirme ve üretim faaliyetlerini durdurdular. Milli Uçak yapımına ABD yardımı sonrasında son verildi. Hürkuş olsun gerek diğerleri olsun hepsi böyle durduruldu. Eğer o gün bunlar yapılmış olsaydı, bugün biz ÇOK DAHA BÜYÜK olurduk" Dünya Savaşı tamamlandıktan sonra Yalta Konferansı, 4 Şubat 1945'de Kırım'ın Yalta şehrinde Lavidia Sarayı'nda yapıldı. Konferans'ta ABD'yi Roosevelt, İngiltere'yi Churchill ve SSCB'yi Stalin temsil ediyordu.

Konferansta dünyayı paylaştılar.

Türkiye, ABD-İngiliz ekseninde kaldı. 1945'de BM'ye katıldık.

1947'de Truman Doktrini kabul edildi. ABD ile bir dizi ikili antlaşmalar imzalandı. Bu antlaşmalar Türkiye'yi ağır sorumluluklar altına soktu. Bu antlaşmaların sınırı da belirsizdi...

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı George Marshall Planı"yla ABD Türkiye'nin kılcal damarlarına girdi.



MARSHAL, MİLLİ UÇAK SANAYİMİZİ ÇÖKERTTİ

3 MAYIS 1934: Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası'nda üretilen ilk parti 6 avcı uçağından birisi deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk yerli uçağımız, deneme uçuşunda Kayseri'den Ankara'ya 50 dakikada gelmişti. EVET, Aziz Türk Milleti, Kayseri'de uçak fabrikası kurdu...

Sonra İsmet Paşatek parti döneminde Amerikan Marshall Yardımı başladı;

Türkiye'ye 'ne gerek var uçak üretiyorsunuz, ne gerek var gemi yapıyorsunuz, size uçak verelim, size gemi verelim' dediler. CHP-İsmet Paşa, uçak fabrikalarını, tersaneleri kapattı.

Ulusal değerlerimizi Marshall köreltti.

MİLLİ UÇAK SANAYİİMİZİ, yıllar sonra Bağımsız Türkiye bayrağını taşıyan Başkan Erdoğan liderliğinde kuruyoruz. 1948'lerdeki kementleri 2020'lerde kırıyoruz. Ayağımızdaki prangaları, parçalıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyetli MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI(MMU) imalatı sürüyor. ABD malı F35'lere ihtiyacımız yok. Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.



SONUÇ

23 NİSAN 2023. BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE YENİ TÜRKİYE'NİN MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI (MMU) ANKARA

SEMALARINDA OLACAK. DURMAK YOK. PRANGALARI PARÇALAYA PARÇALAYA GİDECEĞİZ.

NE DEMİŞTİ İSTİKLAL MARŞI YAZARIMIZ MEHMET AKİF ERSOY, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ŞİİRİNDE,

"EY TÜRK MİLLETİ, SANA DAR GELMEYECEK MAKBERİ KİMLER KAZSIN? GÖMELİM GEL SENİ TARİHE'DESEM SIĞMAZSIN"

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