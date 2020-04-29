Avrupalılar Türkçe öğreniyor

AVRUPA'DA Osmanlıca ve Türkçe öğrenimi konusunda artan ilgiyi EURONEWS (Avrupa Haber Ajansı) araştırdı. Dünyanın en güçlü dilleri arasında yer alan Türkçe'nin konuşulduğu ülkeler şöyle gösteriliyor:

''Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Suriye, Irak, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna gibi ülkeler var. Ayrıca Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İsviçre.'' Peki, Avrupalılar günümüzde niçin Türkçe öğrenmeyi tercih ediyor?

Strazburg Üniversitesi Türk Etüdleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Samim Akgönül dikkati çekici bilgiler veriyor.

Akgönül, son yıllarda Avrupalıların özellikle Fransızların Türkçe öğrenmeye ilgisinin arttığını söylüyor.

1990'larda ve 2000'lerde gurbetçi aile çocuklarının dillerini geliştirmek ve 'başka seçenekleri olmadığı' için bu bölümlere geldiğini hatırlatan Akgönül'e göre, yakın dönemde Fransız olup da Türkçe eğitim almaya gelenlerin sayısı gözle görülür oranda yükseldi.

Akgönül, geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da Türkçe eğitim alanların profilini şu şekilde özetliyor:

"2000'lerin başında tek tük olmaya başlamıştı. Bütün öğrencilerimiz hemen hemen yüzde 90-95'i Türkiye kökenli ailelerin burada doğan çocukları olmaya başlamıştı. Hala da öyle, ezici çoğunluk hala da öyle. 10 sene önce belki arada bir tane iki tane Türkiye kökenli olmayan Fransızlar gelip de Türkçe öğrenirken şimdi, daha yeni sınavdan çıktım bu sabah, karşımda 10-15 Türkiye kökenli olmayıp da Türkçe eğitimi alan öğrenciler var." Batı Avrupa'da Osmanlı Türkçesine ve Türkiye Türkçesine ilginin arttığını belirten Akgönül bazı detaylar veriyor:

"Fransa'da öğrencilerin ezici bir çoğunluğu Türkiye kökenli ailelerin Fransa'da doğmuş, büyümüş, sosyalleşmiş, eğitim almış çocukları.

Fakat gene de küçük bir azınlık olsa da Türkiye kökenli olmayıp da Türkçe öğrenmeye gelenler de var. Bunların çoğu gene aynı gelenek içerisinde başka konularla ilgilenen, tarihle, sosyolojiyle ilgilenen, arkeolojiyle ilgilenen ve Türk kontekstine bağlamına ilgi gösteren öğrenciler.

Birçoğunun başka diplomaları da var. Gelip bizde Türkiye'nin dilini, edebiyatını, tarihini, sosyolojisini öğreniyorlar." Akgönül, Avrupalıların Türkçe öğrenme sebebi olarak şunları sıralıyor: ''Avrupa'da çeşitli kurumlarda Türkçe bölümünde okuyan yüzlerce kişi diplomatik misyondan turizm alanına, medyadan sivil toplum örgütlerine kadar birçok alanda iş imkanlarını geliştirmek istiyor. Çoğu tarihle ilgileniyor.

Sonuçta Türkiye gerçekten büyük medeniyetlerin var olmuş olduğu, üst üste geldiği birbiriyle karıştığı bir ülke.

Bazen de çiftlerin Türk olmayanları geliyorlar yani bir karı koca ya da sevgili, biri Türkiye kökenli diğeri değil, sevdiği insanın dilini, tarihini ya da her neyse kültürünü gelip öğrenmek isteyenler de çok çıkıyor." Türkçe öğrenen Avrupalıların motivasyonları arasında şunlar yer alıyor:

• Üniversite ve okullarda araştırma yapmak • Diplomatik hizmetler • Turizm alanında, seyahat ajansları ve tur operatörlüğü gibi alanlarda çalışmak • Medya alanında çalışmak • Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde çalışmak • Bilimsel ve kültürel etkinlik organizasyonunda çalışmak • Halkla İlişkiler alanında iş yapmak, uluslararası şirketlerde çalışmak

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