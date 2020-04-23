CHP yine krize oynuyor

ABD Savunma Bakanlığı'na (PENTAGON) hazırladığı raporlarla ön plana çıkan ve Derin Amerika'nın sesi RAND Corporation'un, TÜRKİYE'YE MUHALEFET OLUŞTURMA çağrısı yapan raporunun ardından, ABD'den Türk siyasetine ilişkin KRİZ DÜŞÜNCELERİ İÇEREN bir rapor daha geldi.

Derin Amerika'nın sesi Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün "Türk Demokrasisine Bakış: 2023 ve Ötesi" raporunda, "Erdoğan'sız Türkiye rüyasına devam ettikleri" bir kez daha görüldü.

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu dönemde gelen bu rapora dikkatle bakmakta yarar var.

Çünkü, "Mevzubahis olan enstitü ve benzer şekilde fikir beyan eden diğer GÖLGE CIA 'düşünce kuruluşları' aslında bir süredir, 'Erdoğan 2023'te yenilebilir', 'Erdoğan'ı yenme potansiyeli olan lider aday adayları var' 'CHP'yi canlandırmamız lazım' gibi fikirleri empoze etmeye çalışıyorlar… Geçen aylarda çok konuşulan GÖLGE CIA RAND'ın odağında TSK vardı.

RAND, ABD silahlı kuvvetlerine bağlı, fonlanan bir kuruluş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni konu alarak TSK içinde olduğunu düşündüğü bir takım damarları gıdıklıyorlardı.

Erdoğan'a düşmanlığı bilinen bir takım Pentagon güruhunun ve onun bünyesinde bulunan RAND Corporation'ın Erdoğan'ın aleyhinde yayın yapması şaşırtıcı değildi. Tabii, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün de ABD'deki İsrail lobisinin resmi organı olduğunu düşünürsek, bu kuruluşun da Netanyahu başta olmak üzere İsrail devletinin şiddetle karşı olduğu Erdoğan'ı hedef almasına da dikkatsiz kalmamamız gerekiyor.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü hedefinde ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan bulunuyor. Washington Enstitüsü raporunda, Erdoğan'ın kendilerine biat etmeyeceğini anladığını dile getirerek, "Erdoğan'sız bir Türkiye rüyasını" tekrarlıyorlar.

Raporun kaleme alınma sebebi belli olmakla birlikte, KORONA SONRASI DERİN AMERİKA'NIN

TÜRKİYE MERKEZLİ YENİ TEZGAHLARININ İŞARFET FİŞEKLERİ GÖZE BATIYOR.

Bu raporu geçen hafta okuduktan sonra, konuştuğum stratejistlere, "Derin ABD'den gelen sufloler muhakkak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Polit Bürosu'nu harekete geçirir" demiştim.

Yanılmadım. Bir haftadan beri, Kemal Kılıçdaroğlu, YİNE KRİZE OYNAMAYA BAŞLADI.

Derin ABD raporundan sonra, AK Parti'ye yakın bir araştırma kuruluşu olmayan Metropol'ün son araştırmasında ERDOĞAN'A DESTEK oranının yüzde 55.8'e çıkmasının da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırttığı gözleniyor.

Koronavirüsle mücadeledeki liderliği nedeniyle Erdoğan'a destek de ciddi oranda artarken, Aziz Türk Milleti'nin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıt verenlerin 55.8'i Erdoğan'ı desteklemesi, AZGIN CHP POLIT BÜROSU'nun hazırladığı senaryoların boşa çıkmasına yol açmış görünüyor.

Krize oynamaların bir işaretini de IMF'Cİ CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK vermişti. CHP parelelinde sözcülük yapan bazı eski Türkiye analistleri ve yazarları, TÜRK EKONOMİSİNİN ÇÖKTÜĞÜ yalanlarını bir bir sıralayarak, çare olarak IMFİ İŞARET EDİYORLARDI. IMF'Çİ

Faık Öztrak'ta, yüksek sesle aynı lafları edıyordu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı, net ve açık, "IMF belasını biz def ettik. Türkiye'nin IMF'e ihtiyacı yok" dedi. Avuçlarını yaladılar… MECLİS ÜZERİNDEN KRİZ ARAYIŞINDAKİ CHP'DE KRİZ TİTREYİŞLERİ SÜRÜYOR. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, durduk yerde çıktı, "23 Nisan özel oturumuna katılmama kimse engel olamaz" diye kükredi. "Erdoğan'ın gidip gitmemesi kendi bileceği iş" diye meydan okudu. Sanki, Meclis'te yapılacak 23 Nisan törenlerine CHP gelmesın? diyen olmuş algı operasyonları eşliğinde harekete geçtiler…

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