Korona sonrası dijital dünya

DÜNYA üzerinde bir hayalet dolaşıyor Koronavirüs (Covid 19) hayaleti. Koronavirüsün bir salgın, görünmez düşman olarak kısa bir sürede bütün bir dünyayı sarması karşısında, küresel ülkelerin vatandaşlarını koruma konusunda aciz ve çaresiz kalması herkesi şaşırtmıştır.

Trilyonlarca dolar harcanarak dünya üzerinde hegemonya kurmak, düşmanlarla savaşmak için organize edilmiş ordular bugün, ülkelerin sokaklarında kamu güvenliğini sağlayan polis durumuna girmiştir.

İnsanların evlerine kapanması, ticari hayatın durdurulması, dünya hegemonyası peşinde koşan ABD, Rusya, Çin ve AB başta olmak üzere büyük güçlü ekonomiye sahıp ülkeleri sarsmıştır.

Dünya bugünkü yaşanan pozisyona nasıl getirildi? Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi.

Bu terimler ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı'nda kullanıldı. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siberfiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütününü ifade ediyordu. Ve endüstri 4.o, 2ooo yılından bugüne nesnelerin İnterneti, Hücresel Taşıma Sistemi ve Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma kavramlarının kolektif bir bütünü oldu.

Sahip oldukları bilgileri yeni teknolojiler ile harmanlayarak Endüstri 4.0 çağına en hızlı ayak uyduran ABD'li dev şirketler oldu. ABD'nin en popüler 10 mobil uygulamasının 8'i Google ve Facebook'a ait...

Facebook. Messenger, Instagram, Google YouTube sistemleriyle dünya insanları, özellikle Amazon Mobile, Apple, Google ve Facebook'un baskın gücü farklı uygulamalarla çok yönlü bir şekilde büyüyor ve bu hakimiyet korona sonrası yepyeni bir dünyayı karşımıza çıkardı.

Sadece eğitim alanında değil alışveriş-ticaret alanında da giderek hacmi genişleyen sanal alışveriş, sanal ticaret kendisine özgü biçimde daha da genişleyeceğını gösterıyor.

Dünyayı örümcek ağı gibi sarmış dev şirketler "Korona sonrası dünya" hazırlıklarına başladılar.

Batı'nın teknolojik gelişmelere öncülük etmesi özellikle son 20 yılda insanların zaten gün içinde çok sık kullandıkları sosyal medyayı cep telefonları üzerinden daha fazla kullanmalarına sebep oluyordu. Bu süreçten bütün ülkelerin az çok sarsıldığı bir sırada, HERKESİ DiGiTAL SiSTEMLERİN KONTROLÜNE ALARAK YENİ DÜNYA DÜZENİNİ KURMA YOLUNDA YÜRÜNÜYOR.

Evlerine çekılmış insanlar,bugün yoğun olarak sosyal medyayı kullanıyor, ayrıca online oyunlar ve dizi film kanalları veya siteleri insanların yoğunlaştıkları alanlar durumunda.

Türkiye'nın başarılı şekilde uyguladığı, EBA - yeni bir eğitim yöntemi olarak uzaktan eğitim tekniğinin devreye sokulması, dünyanın eğitim alanında nasıl bir yol izleyeceğini de gösteriyor. Dünya sanal sosyalleşme ve sanal eğitim yeni teorileri işaret ediyor.

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