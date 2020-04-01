Biz bize yeteriz

CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM kampanyası başlattı. Bu kampanya sadece bir kampanya değildir.

Ülkemizde, ÇANAKKALE, MİLLİ KURTULUŞ RUHU'NUN GÜCÜNÜ YİNE GÖSTERECEK BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜN ADIDIR.

"Biz bize yeteriz" sözünün tarihi derinliği vardır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kampanyaya verdiği isimle çok daha BÜYÜK resmi ortaya koydu. Türk Milletinin Çanakkale, Milli Kurtuluş savaşlarındaki ruha güvenerek, CORONA'yı da PARAMPARÇA edeceğimizi ifade etti. Türkiyem, KENDİ KENDiNE GERÇEKTEN YETER. BU RUH BİZDE VAR.

Birlik ve beraberlik içinde çok CORONA gördük Çanakkale'de Milli kurtuluş Savaşı'nda işgalciİngilizler'i Fransızlar'ı DENİZE DÖKTÜK. "Bir damla petrol insan kanından daha önemlidir" diyen İngiliz Başbakanı Churchil'ın, Anadolu topraklarına gönderdiği KUKLALARINI dize getirdik. TARİHE BAKINIZ.

TÜRK MİLLETİNİN GÖSTERDİĞİ YEKVÜCUT RUHUMUZ VAR.

Dünya acımasız, insanlık ayaklar altına alınmış, iflas etmiş Batı medeniyetinin dünyaya faydası olmamıştır. Yine gördük.

KÜRESEL SALGIN Korona karşısında, KÜRESEL GÜÇ AMERİKA, NATO, kimsenin yardıma yetişecek durumda değiller.

21. yüzyılı da "Amerikan yüzyılı" ilan etmişlerdi. istediği yere savaş açacak, işgal edecek, istediği coğrafyada rejimleri ve sınırları değiştirecektiÖ Orta Asya'ya girdiler, Çin'i kuşatmaya aldılar, boğazları tuttular, denizlerde uçak gemisi dolaştırdılar, uzaydan dünyayı izlemeye aldılar. Corona karşısında, ABD, Avrupa ÇIPLAK KRAL. Yüzyıldır Afrika'nın kanını emen sömürgeci Fransa, perişan.

AB ülkesi İtalya; AB ülkerinden alamadığı yardımı krizde Rusya ve Çin'den alıyor, AB ülkesi Bulgaristan "Bize sadece Türkiye ve Çin yardım ediyor" diyor. Cumhurbaşkanımız aylardır, "Dünya beşten büyüktür" diye haykırıyordu. İflas etmiş BM çaresizdi.

AYLAN BEBEĞİ UNUTMAYIN:

Milyonlarca Suriyeli zalim Esad'dan kaçıyordu. Türkiye kucak açtı. Baktı, korudu, İNSANLIĞI BİTMİŞ BATI NE YAPTI? Sınırlarını kapattı. Polisler masum insanlara gaz bombası attı.

Müslüman topraklardaki petrol için, maden için, trilyonlarca dolar savaş makinaları üreten BATI İFLAS ETTİ. Dünyanın açları, susuzları, ülkesinden kaçanlarına karşı, İNSANLIK DUYGULARI OLMAYAN, Batı, Adaletsiz dünya, bugün acımasızlığın altında eziliyor. Somali'nin, Yemen'in, Gazze'nin, Libya'nın, Suriye'nın masum insanlarına uzanan ŞEFKAT ELiMiZ, Korona salgınında YARDIM DİYE AĞLAYAN İSPANYA, İtalya'ya uzandı.

Yerli ve milli olmanın ne kadar, hayati olduğu CORONA salgınında ortaya çıktı.

Bu süreç, milli imkanların var olmasının ne kadar önemli olduğunu görmemizi sağladı. Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı, milli tohum, milli tarım, milli gıda, milli ilaç, milli savunma kampanyalarının ne kadar hayati bir duruma işaret ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz.

SONUÇ: Evet. Erdoğan'ın BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM çağrısı sadece bir yardım kampanyası değildir. Çok daha ötede bir ülkenin yabancılara muhtaç olmamasının anahtarıdır. Kendi kendinize yetmezseniz, yabancıların eline bakarsınız.

Boyun eğersiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın