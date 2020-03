Korona sonrası yeni dünya!

YUVAL Noah Harari , İsrailli yazar ve tarihçi. Oxford'da doktora yaptıktan sonra . Kudüs Hebrew Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Harari, önceki gün, İNGİLİZ FINANCIAL TIMES gazetesine, Korona sonrası yeni dünya merkezli açıklamalar yaptı.

Dünyada tanınan Yahudi Harari'nin Yahudilerin dünyaca ünlü Financial Times'e yaptığı açıklamalara muhakkak dikkat kesilmeliyiz. Çünkü, ABDAvrupa'nın dünyaya yön veren devletler üstü platformlarını YAHUDİ BEYİNLER YÖNLENDIRIYOR.

Harari, KORONA SONRASI YENİ DÜNYANIN PARAMETRELERİNİ veriyor. "İnsanlık şimdi küresel bir krizle karşı karşıya. İnsanların ve hükümetlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde alacağı kararlar muhtemelen gelecek yıllar için dünyayı şekillendirecek. Sadece sağlık sistemlerimizi değil ekonomimizi, politikamızı ve kültürümüzü de şekillendirecekler.

Fırtına geçtikten sonra nasıl bir dünya yaşayacağımızı sormalıyız. Fırtına geçecek, insanlık hayatta kalacak, farklı bir dünyada yaşayacağız.

Bütün ülkeler büyük ölçekli sosyal deneylerde kobay olarak hizmet vermektedir. Herkes evden çalışıp sadece uzaktan iletişim kurduğunda ne olur?

Tüm okullar ve üniversiteler çevrimiçi olduğunda ne olur? Normal zamanlarda hükümetler, işletmeler ve eğitim kurulları bu tür deneyleri yapmayı asla kabul etmezler. Ama bunlar normal zamanlar değil.



CİLT ALTI GÖZETİM

"Salgını durdurmak için, Bir yöntem, hükümetin insanları izlemesi ve kuralları ihlal edenleri cezalandırmasıdır. Bugün, insanlık tarihinde ilk kez, teknoloji herkesi her zaman izlemeyi mümkün kılıyor.



BİYOMETRİK BİLEZİK

2030'da, her vatandaşın günde 24 saat biyometrik bir bilezik takması gerektiğini düşünün Bir düşünce deneyi olarak, her vatandaşın günde 24 saat vücut ısısını ve kalp atış hızını izleyen biyometrik bir bilezik takmasını talep eden varsayımsal bir hükümeti düşünün.

Algoritmalar, bilmeden önce sizin sağlığınızın ne olduğunuzu bilecek ve aynı zamanda nerede olduğunuzu ve kiminle tanıştığınızı da bileceklerdir.

Dezavantajı, yeni bir gözetim sistemine meşruiyet vermesidir"



TÜRKİYE-ABD-ÇİN

Yahudi tarihçi Harari'nin bu açıklamalarını okurken, bir gerçeği değerlendirmek gerekiyor.

Koronavirüs salgını-3'üncü dünya savaşı küresel ve ulusal sistemleri sarsıyor. Devletler üstü bir kadro, virüsle devletlerin kalitesini de test etti. Türkiye, başarılı bir sınav verdi. BAŞKAN Tayyip Erdoğan, 3'üncü dünya savaşı-küresel Korona salgını karşısında, devleti bir orkestra şefi gibi yönetiyor.

Eğer Başkanlık modeli olmasaydı, yanmıştık... TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE İSABETLE BAŞKANLIK MODELİNE GEÇTİ.

Korona ile mücadeleyi başarıyla götüren Türkiye, Korona sonrası olası Yeni Dünya'nın da nasıl olacağını düşünüyor. Hazırlıklarını yapıyor.

BÜYÜK AKTÖR KİM OLACAK?

Yeni bir küreselleşme sürecini örgütleyecek ülke DERIN Amerika mı?

Derin Baronlar mı? Çin mi? YOKSA DİRİLEN TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ mı olacak?

ABD'nin içi boş demokrasi yerine koyacağı yeni liberal demokrasi ile olası yeni küreselleşme mi?, lideri Çin'in olduğu totaliter eğilimleri güçlü tek parti rejimi mi?dünyayı idare edecek?

ABD veya ÇİN, ne yapacak diye bekleyecek bir TÜRKİYE LIDERLİĞİ YOK. BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN, YENİ DÜNYAYA YENİ TÜRKİYE ÖNDERLİĞİNDE, PARÇALANMIS İSLAMİYETİ ORTAK HAREKET EDECEK KONUMA GETİRME ŞANSINA SAHİP BİR LİDERDİR.

