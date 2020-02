Mehmetçik kalbimizde, Esed çukurda

BAŞIN sağ olsun Türkiye. Acımız büyük. Kinimiz büyük. Alçak ve kalleş Esed'in saldırısı sonucu evlatlarımızı kaybettik. Mehmetçiği kalbimize gömerken, alçak Esed'i de battığı çukurda boğmak boynumuzun borcu. Emperyalistler ve onların bölgesel uşaklarına er veya geç hesap sormak için 82 milyonluk Türkiye bekliyor. Kalleş ve alçak Esed ve onu kukla olarak kullanan arkasındakiler bu kadar mı adileşir. bu kadar mı köleleşebilir. Şam'da oturan kuklaya dünyanın her yeri ölüm artık.

Kalleş Esed yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu. Onun arkasında yer alan Putin'de ne kadar oyun oynasa da sırıtıyor. Namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize uzanan her el kırıldı, kırılacak. Gayri meşru rejime misliyle mukabele ediyoruz.

Akan Müslüman Türk kanının yerde kalmaması acımızı az da olsa azaltıyor.

Rejimin işlediği insanlığa karşı suçların hesabının sorulması hiç eksik olmayacaktır.. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir, inanıyoruz.

Mehmetçik Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de, Libya'da, İdlib'de vatan savunması yapmaktadır. Vatanın savunulması için İdlib'de bulunan kahramanlarıma alçakların eki uzanmıştır. O ELLER İDLİB'TE KIRILACAKTIR. O katil, kalleş Esed'e o topraklar mezar olacaktır.

Çift yüzlü Batı. Ruhsuz Batı.

Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanıyor, seyirci kalıyorlar.

Ne Amerika, ne Rusya. Al birini diğerine vur. Emperyalist Amerika, doymuyor. Rusya ondan farklı mı? Şu anda dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Hem Amerika, hem Rusya sinsi planlarla yeni dünya nizamını kurmanın peşinde gezerken, Avrasya'nın kalp gahındaki Türkiye'ye değişik taktiklerle yönelmiş durumdalar.

Küçücük İDLİB bölgesinde, Türkiye'nin haklı mücadelesi ortada. Bir taraftan Amerika, tezgah peşinde. Diğer taraftan Rusya .Türk Milletinin birisine güvenmek zorunda değil.

İki ülkenin ciğerini İDLİB LABORATUVARINDA YAPTIKLARI İŞLER her şeyi açıkça gösteriyor.

Amerika, Rusya, Bu iki güç birbirinin rakipleri gibi görünürlerse de inanmayın.

Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ukrayna'da Amerika ile Rusya birbirlerine bubi tuzaklara kurarken, bir bakıyorsunuz, yamyamlar gibi saldırdıkları coğrafyanın bir köşesinde, arka planda ortaklar. Bu tezgahı en iyi Türkiye görüyor.

Suriye'nin yarısında Amerikan uçakları, yarısında Rus uçakları uçuyor, birbirlerine dokunmuyorlar. Türkiye uçaklarını göndereceği zaman küstah tavırlarla karşımıza çıkıyorlar. Türkiye giremez diye anırmaya başlıyorlar.

Türkiye Rusya'ya bakınca, ABD-NATO, sahte sözlerle yanımızda görünmeye çalışıyor. Amerika'ya bakınca, Rusya, uçakları ile kahraman askerlerimize bomba yağdırıyor.

Suriye laboratuarı, 82 milyonluk Türkiye'nin geleceğini planlarken ne yapması konusunda tarihi kodlar veriyor.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DEVAMLI TAHKİM EDEREK, geleceğimizi planlayacağız. Bin yıldır yaşadığımız coğrafyada daha binlerce yıl yaşamak için, Amerika'nın, Rusya'nın, buğun biraz geride kalmış Avrupa'nın ciğerini bilerek yürüyeceğiz.



BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

İstiklal Marşı ne olduğumuzu, ne olacağımızı söylüyor. "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım."

