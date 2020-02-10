Başkanı Donald Trump'ın, "yüzyılın anlaşması" olarak nitelendirdiği, aslındaPlanı, Evanjelistlerin idare ettiği CIA ve Pentagon projesidir. İsrail ve ABD'deki Yahudi lobisinin ortak çalışmasının ürünüdür.İsrail'in 1948 yılından başlayarakkullanılmaya devam ettirilmesidir. Trump'ın, KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ İLAN EDİŞİ perde gerisindeki gelişmeleri iyi bilenler tarafından "Evanjelistler ve Siyonistler Tanrıyı kıyamete zorluyor!" diyerek yorumlanmıştı. Trump'ı, CIA'yı, Pentagon'u, ABD silah ve petrol Baronlarının zihnindeki TEOLOJİK KONULAR ASLA UNUTULMAMALI. arka planda daima, TEOLOJİ VARDIR.Başkan Tayyip Erdoğan'ın BM'de yaptığı tarihi konuşmada (29 Eylül 2019 ) İsrail'in sınırı neresidir? sorusuyla açıkladığıtekrar hatırlayalım: "BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?" Erdoğan, bu konuşmayı yaparken, İsrail'in 1948 sonrası, Filistin'i adım adım yutan, Golan tepelerine kadar uzanan İŞGAL HARİTASINI göstermişti.ABD'nin derinliğinde Evanjelistler, İsrail'in derinliğinde, beraberce yürüyorlar. Çünkü ikisi de eski Ahitlere inanıyorlar. Trump aylar sonra, Filistin toprakalrını işgal eden planını açıkladı. Evanjelist-Siyonistleri seçtikleri yer, çok ilginçtir Fırat'ın doğusu ile Dicle'nin batısı. Amerika'nın vazgeçmediği Irak'ta tuttuğu yer ileile tutmaya çalıştığı Hatay'a kadar uzanan Suriye.Sözde Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar. Hedefleri belli. Irak'ta, Suriye'de, esasta TEOLOJİ VAR.Evanjelistlerin inandığı 7 aşama :Evanjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü (Büyük İsrail'i kurmak) oynamaktadırlar.Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları 7 aşama şöyledir:Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri.Vadedilmiş Toprakların sınırları Nil deltasından Fırat'ın doğusundaki topraklara kadar uzanmaktadır.Büyük İsrail'in kurulması. (Kudüs'ün başkent yapılması, Mescidi Aksa'yı yıkıp Süleyman tapınağını çıkarmak, Nil'den Fırat'a kadar topraklara sahip olmak)Dünya uluslarına İncil'in "müjde" olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri bununla bağlantılıdır.7 yıl sürecek olan felaket dönemi.Türbülansyon veya kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail'in yardımına geleceklerdir.İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi.Armageddon Savaşı.Kıyametin kopmasıyla, İncil'e ve İsa Mesih'e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri. Armageddon'a göre.BOP planı da, NATO konsepti de, bölgemizdeki işgaller de Evangelist Siyonistlerin rotasıdır.Armageddon'un kapı kullarına, Trump'ın, Derin ABDAvrupa'nın gözünün içine bakan, BEYNİNİBATIYA KİRALAMIŞ OLANLARA SESLENİYORUZ. Armageddon savaşı projesinde Haçlı'nın askeri olmak yerine, asırların en yüce medeniyetinin adalet timsali askeri olarak kalmak, İslam'ın şehit ve gazi rütbeleriyle Hilal'in gölgesinde kalmak daha hayırlıdır.İnancımız, tarihimiz, medeniyetimiz ve âli menfaatlerimiz Haçlı'nın emir eri değil, kıyamete kadar Hilal'in muhafızı olmaya sizleri davet ediyor.