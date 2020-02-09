Yemezler

İLKER Başbuğ-Kemal Kılıçdaroğlu, yemezler! Aziz vatandaşlarımız merak ediyor. İçte ve dışta çok önemli gelişmeler olurken durduk yerde Genelkurmay Eski Başkanı İlker Bağbuğ'u FETÖ ayaklarında kim ve neden konuşturdu? Başbuğ'u konuşturan mahfillerin hedefi ne?

BÜYÜK RESİM DİYOR Kİ, BATI ORİJİNLİ VESAYETİN CANLANDIRILMASI HAREKÂTI İLE KARŞI KARŞIYIZ. Başbuğ-Kılıçdaroğlu-CHP, Meral Akşener-İP, HDP, Temel Karamollaoğlu- SP-Ergenekon-Balyozcular ve bunlara eklemlenecek Ahmet Davutoğlu ve teknik direktör Abdullah Gül'ün Ali Babacan partisi, hepsi bir arada yola çıktılar.

Eski Türkiye'nin vesayet odaklarını canlandırarak erken seçim iklimi oluşturma peşindeler. Başbuğ'u konuşturarak iç siyaset dinamiklerini harekete geçirmeye niyetlenen mahfiller, hiç ummadıkları bir duvara çarptılar. Oynanan oyunu, kurgulanan derin planı çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve TBMM'nin attığı tokatla şaşkına dönmüş vaziyetteler.

Başbuğ ve Kılıçdaroğlu kol kola.

Batı'nın talimatlarıyla harekete geçen PARLAMENTER SİSTEME DÖNME KOALİSYONU tam takım ortada.

Başbuğ'un manevrasının arka planına muhakkak bakmak zorundayız.

22 OCAK 2020: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için raporlar yazan ve Washington yönetimini yönlendiren Rand Corporation'ın Türkiye raporu sızdırıldı. Türkiye'de 'demokratik muhalefetle' çalışılacağına ilişkin maddeler dikkat çekerken, asıl olarak Türk ordusunu kontrol altına alma gayretleri raporun geneline hakim oluyordu. Bu rapordan 6 gün sonra Başbuğ konuşturuldu. Başbuğ'dan sonra Kılıçdaroğlu "FETÖ'nün siyasi ayağını anlatacağım" dedi.

5 ŞUBAT 2020: Başkan Erdoğan, BATI-BAŞBUĞ-KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEYE BAŞLANAN DERİN OYUNU GÖRDÜ.

"Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez!" dedi.

SONUÇ: İlker Başbuğ 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olmuş yüce Meclis'i hedef gösteriyordu. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa teklifi nedeniyle FETÖ'nün yanına yazmaya teşebbüs ediyordu.

Parlamenter sisteme dönüş için bir araya getirilen CHP-IP-SP-Ahmet Davutoğlu- Ali Babacan koalisyonuna yol açma hedeflenmişti. Ne demişti Derin ABD'nin raporu, "Türk ordusunu yeniden kontrol altına almalıyız". İlker Başbuğ-Kemal Kılıçdaroğlu yemezler!

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