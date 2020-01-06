ABD, İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdükten sonra ABD Başkanı Trump "King Jesus International Ministry" adlı Evanjelik cemaatinin kilisesine koştu ve oradan Süleymani suikastı ile ilgili konuşma yaparak Evanjelist Hıristiyanlar'ın ruhuna mesajlar gönderdi. Neden?

Evet. Süleymani infazı derin ABD'nin hegemonya kampanyasından çok ötede, ABD'li Evanjelist Hıristiyanlar'ın KABALA-TEVRAT-BÜYÜK

İSRAİL STRATEJİSİNİN YENİ BİR SAHNESİDİR. Müslüman dünyada, Ortadoğu'da meydana gelen ve gelecek olan her türlü melanetin altında ne olduğunu anlamak için SİYONİZMİN HAMLELERİNİ çok iyi anlamak zorundayız. Birçok analiz okunacak ama İSRAİL'İN MÜSLÜMAN DÜNYA'NIN İÇİNE SOKULAN BİR HANÇER OLDUĞUNU görmezsek, gerçekleri göremeyiz.

Trump Evanjelist kilisesine giderek Derin ABD, Siyonistler ve İsrail'in neyi hedeflediklerini net biçimde ortaya koymuştur. Geçen yıl TRUMP'ın derinlikli eylemlerinde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapması, Suriye'nin Golan tepelerini Yahudi toprakları ilan etmesi, Irak ve Suriye'yi hallaç pamuğu gibi atması, Müslümanlar'ı birbirine kırdırması gerçek başlıktır. Esas budur.

Büyük İsrail Projesi'ne bakılmazsa, Evanjelist Hıristiyanlar'ın Trump'ı başa geçirmesinin arka planını anlayamayız.

Trump, Yahudiler'in ARMAGEDDON'A DOĞRU YÜRÜYÜŞÜNÜ devam ettirirken diyor ki: "Süleymani'yi öldürtmeseydim, yüzlerce, binlerce Amerikalıyı o öldürtecekti. Benim dönemimde, bizler, inançlı Amerikalılar için çaba göstermekten bir an bile geri durmayacağız. İnancı yeniden Amerikan hayatının gerçek ekseni haline getireceğiz.Tanrı'nın bizim yanımızda olduğuna gerçekten inanıyorum." Amerika'da koyu Hıristiyan bir cemaatin İsrail sevdasının köklerinde ne var? Trump'ın seslendiği Evanjelist Hıristiyanlar'a göre Tel Aviv'in kuzeyindeki kadim bir kent olan Megiddo'da (ANTAKYA) yapılacak büyük bir savaştan (Armageddon) sonra kopacak KIYAMETİ öne çekmek var. Süleymani'nin infazını emreden Trump'ın EVANJELİST KİLİSEYE KOŞMASININ ucu KUDÜS'E dayanır.

İsrail'in etrafındaki Müslüman dünyada kan akıtmaya dayanır. SÖZDE NİL'DEN FIRAT'A projelerine dayanır. Trump'ın yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, diğer çekirdek Derin ABD kurmayların EVANJELİST olduğunu görmezsek, neden Ortadoğu'nun karıştırıldığını, kana bulandığını, İsrail'in adım adım büyüdüğünü anlayamayız.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Eylül ayında BM'de tarihi konuşmasını yaparken, İSRAİL'İN PARÇA PARÇA NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖSTEREN HAR��TALARI anlatırken, "İSRAİL'IN SINIRI NERESİ?" diye sormuştu.

İşte şifre burada. İsrail'in büyütmeye çalışan bir Derin ABD vardır.

KABALA-TEVRAT-BÜYÜK ISRAİL projesi adım adım yürütülmektedir.

Süleymani'nin infazı da bu proıjeye göre gerçekleşmiştir. SÖZDE "NİL'DEN FIRAT'A KADAR İSRAİL VE KUDÜS BAŞKENTLİ DEVLET" projelerinin arkasındakı dünyanın en büyük Yahudi patronları Rockfeller ve Rothschild ailelerini düşünmeden, MÜSLÜMAN DÜNYANIN NEDEN KANA BOĞULDUĞUNU anlayamayız.

SONUÇ: "MÜSLÜMANLAR BİRLEŞİN" DİYE HAYKIRAN CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN'A HAÇLI SİYONİSTLERİN NEDEN SALDIRDIĞINI ÇOK İYİ ANLAMALIYIZ. Erdoğan ve Müslüman Türkiye, BÜYÜK ISRAİL'İ ENGELLEYECEK TEK ÜLKE olduğu için hedeftir. TARİH TÜRKLER'E YENİDEN "ETRAFINIZA BAKINIZ. GÖNÜL COĞRAFYASINI YALNIZ BİRAKMAYIN" DİYOR. BU NEDENLE IRAK'TA, SURİYE'DE,

SOMALİ'DE, LiBYA'DA, AKDENİZ'DE OLUYORUZ. BAŞKAN ERDOĞAN KOŞUYOR, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR. GERİSİ TEFERRUAT.....

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