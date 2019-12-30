Magosa’ya deniz üssü

GİZLİ Dünya devleti ILLUMINATI'nin omurgası Para-Banka Baronu Yahudi Rothschild'in Economist Dergisi'nin 2019 takviminde, 4 liderin Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump-Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi Cinping'in dünyayı çok etkileyeceği yazılmıştı.

Alman Der Spigel dergisinde de 4 lider Dünya Hakimi gösterilmişti.

Öngörüleri gerçekleşti. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere 4 lider dünyanın geleceğini etkileyen hamlelere imza attılar. 4 lider içinde Erdoğan küresel liderliğini altın vuruşlarla tahkim ederken, Türkiye bir yıldız ülke konumunda, dünya kamuoyunun merakla izlediği bir konuma geldi. Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirdiği jeopolitik hamleleri sıraladığımızda BÜYÜK TÜRKİYE'nin ayak seslerini herkes görmektedir. SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNİ ÖNLEYEN LİDER ERDOĞAN'DIR. IRAK'ta Haçlı Siyonistler'in aparatı terör örgütü PKK'nın KANDİL DAĞINI kuşatan, Irak-Suriye hattını bir koridor haline getirmeye çalışan İSRAİL Planını PARÇALAYAN Erdoğan'dır. DOĞU AKDENİZ'E Türk bayraklı 2 sismik, 2 sondaj gemisini gönderen, Türk Donanması'na çağ atlatan, İSRAİLMISIR- RUM-YUNAN PLANINI çöpe attıran Erdoğan'dır. TÜRKİYELİBYA Doğu Akdeniz ekonomik alan-askeri anlaşmasıyla, Batı'nın nefesini kesen Erdoğan'dır. SON ALTIN VURUŞ: LİBYA'YA Türk askeri gidecektir. Erdoğan'ın Libya harekatı, stratejiktir. Uzun yıllara dayanacak çok yönlü hamlelerin çıkış noktasıdır. 27 Kasım'da Ankara ile Trablus hükümetleri arasında 2 önemli mutabakat muhtırasının imzalanmasıyla başlayan süreç yeni bir evreye girdi. Türkiye, Libya ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla ABD desteğiyle Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır ve İsrail tarafından geliştirilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu oluşumuna tokat atarken, bölgedeki hidrokarbon paylaşım mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu. Libya'daki gelişmeleri Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon geriliminden bağımsız görmediğini üst düzey açıklamalarla ortaya koyan Ankara, Kuzey Kıbrıs'a gözlem amaçlı insansız hava araçları yerleştirerek ve MAGOSA'DA BİR TÜRK DENİZ ÜSSÜ KURMA HAZIRLIKLARIYLA güç politikasından geri adım atmayacağını ortaya koyuyor.

SONUÇ: Irak-Suriye -Libya harekâtı bir bütündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güç politikası uygulama yaklaşımı Irak-Suriye-Libya hattında bir bütünlük arz ediyor. Bu hatta askeri gücünü kullanarak siyasi alanda söz sahibi olmayı başarıyor.

DÜNYAYA 360 DERECE BAKAN TÜRKİYE BUDUR.100 YILLIK PRANGALARI KIRAN TÜRKİYE BUDUR. MİSAKI MİLLİ YOLU'NDA YÜRÜYEN

ERDOĞAN'A ALLAH'IMIZ VE YARDIMCISI OLSUN.

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