Büyük Türkiye mimarı Erdoğan

BAŞKAN Tayyip Erdoğan, geçen hafta Malezya'daydı. Önceki gün Tunus'ta. Türk Ordusu, Katar'da, Somali'de, Afganistan'da. Ocak ayında Libya'da olacak Yakın Coğrafyamızda Irak'ta, Suriye'de haçlı Siyonistlerin koridorlarını parçalıyoruz. Barış için Doğu Akdeniz'de donanmamız ile mavi vatanı koruyoruz. Bütün bunlar ne demek? Bu tarihi gelişmeleri nasıl okumak gerek? Evet. Erdoğan, BÜYÜK TÜRKİYE'NİN mimarı olarak yeni yüzyılın jeopolitik hamlelerini yapıyor. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunun rüzgarını estiriyor. Hz. Mevlana, meşhur pergel metaforu yardımı ile önemli bir konuyu anlatır. "Pergelin iğneli ayağı sabittir benim dinimde, ama diğer ayağıyla yetmiş iki milleti dolaşırım" Mevlana'nın deyişi ile pergeli Ankara'ya koyup alemi şöyle bir dolaştığınızda, 5 bin kilometrelik alan içinde Türkiye'nin ayak sesleri, tarihi bağları, gönül seferberliğini görürsünüz.

Başkan Erdoğan-Türk devlet aklı için, Filistin neyse Kerkük odur, Kıbrıs odur, Kerkük neyse Bosna odur, Bosna neyse Selanik odur. Selanik neyse Gazze odur, Filistin odur. Bakü neyse, Libya odur. Erdoğan'ın yakın coğrafyamızda gerçekleştirdiği hamleleri bir bütün halinde okumalıyız. Yaptığı hamleler, konuşmaları, izlediği stratejilerin derinliğinde, BÜYÜK TÜRKİYE yatar. Neden Libya'ya gidiyoruz?

Erdoğan stratejik manada AKDENİZ'E YAYILIYOR...

Osmanlı İmparatorluğu'nun adalet ve barış iklimi yarattığı Libya'yı İtalya, Tunus'u, Cezayir'i Fransa sömürge yapmak için büyük rezaletlere imza attıklarını unutmamalıyız.

Yakın coğrafyamızda, Fransa, Suriye'yi, Lübnan'ı yıllarca parsellediler. Erdoğan Suriye'ye bakıyor, Fransa'nın çakma Napolyun'u Macron, bağırıyor. Türkiye yüzyılların kardeş ülkesi Libya'ya barış getirecek hamleler yapıyor, Avrupa ayağa kalkıyor. Neden? Çünkü, BÜYÜK TÜRKİYE GELİYOR. SONUÇ: Erdoğan'ın Hazreti Mevlana pergeli, parçalanmış Müslüman dünya üzerinde dolaşıyor. Suriye'de ABD-İSRAİL KORİDORUNU PARÇALAYAN

Türkiye'nin Libya-Tunus-Cezayir eksenine yönelmesi, Avrupa'nın parselleme senaryolarını da sarsmış görünüyor. Türkiye-Tunus-Libya ittifakı,100 yıl önce haçlı Siyonistlerce yıkılmış İslam dünyasında nefes açıyor.

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