CUMHURBAŞKANINIZ Tayyip Erdoğan, ATV-AHABER ortak yayında, "Kürecik ve İncirlik kapatılabilir mi?" sorusunu, "Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir' diyerek cevapladı.

Evet. Haksız ve hukuksuz ABD yaptırımlarına karşı Başkan Erdoğan, ALTIN VURUŞLARLA karşılık veriyor.

Bir küresel satranç ustası olarak Erdoğan, Türkiye'nin ABD-İsrail mahfillerine karşı elindeki en büyük İncirlik ve Kürecik radarı kozlarıyla hamleler yapıyor.

Başkan Tayyip Erdoğan, durduk yer de İncirlik ve Kürecik'in kapatılmasından bahsetmemiştir. ABD'nin haksız ve hukuksuz şekilde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ve sözde Ermeni tasarısının devreye sokulmasından dolayı Türk Milleti adına tepkisini göstermektedir. Halkın vicdanının sesidir. Açıklamalarıyla, hem ABD hem de NATO'nun sinir uçlarına dokunan bir konuyu gündeme getirerek, anlamlı uyarılarda bulunmaktadır. Şimdi birlikte, çok önemli Türkiye'nin elindeki kartların arka planına bakalım:

İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE?

İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür.

Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafededir.

Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.

İncirlik Hava Üssü, 15 Şubat 1955 yılında hizmete girdi. Üs, BM ve NATO amaçlarına uygun şekilde, ABD'nin kullanımında bulunulan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir hava üssüdür.

Halen ABD'nin dünyada kullandığı en büyük on üç üsten bir tanesidir.

Soğuk Savaş döneminde İncirlik Üssü Sovyetler Birliği'ne karşı, ABD Stratejik Hava Komutanlığının ağır ve orta bombardıman uçakları için ileri üs görevi yaptı. ABD'nin icra ettiği bazı önemli harekatlarda kritik rol üstlendi. Günümüzde, ABD'nin Türkiye düşmanı mahfilleri, yaptıklarının nereye varacağını düşünmeden, terbiyesiz hazırlıklar içindedir. ABD'nin Yahudi lobileri ,İncirlik kapatılırsa , Yunanistan, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye ABD için İncirlik Üssü yerine kullanılabilecek diye düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Son NATO toplantısında, ÇİN'İ hedefleyen bir NATO, kanatlarından birisinin kırılmasına razı olacak mıdır ?

Türkiye'nin elindeki en büyük kozlardan birisi Kürecik radarının faaliyetlerine son vermek söylemidir. Söz konusu radarın NATO ülkeleri ve İsrail'in güvenliği için vazgeçilmezliğinin farkında olan Türkiye, yaptırımların uygulanması durumunda Kürecik radarının faaliyetlerine son verebileceğini gündeme getirerek, dikkati çekici bir hamle yapmaktadır. Türkiye her ne kadar İsrail konusunu açıkça gündeme getirmese de, Kürecik radarının faal tutulması yolunda çok çabalayan Yahudi Lobisi ile Türkiye düşmanlığı yapan Yahudi lobisine, anlayacakları dilden mesaj verilmektedir.

Ayrıca, Kürecik radarının öncelikle Avrupa topraklarını koruyor olması da, NATO içerisinde sorunun diyalogla çözülmesi için ABD'ye baskı uygulanmasının yolunu açmaktadır.

Kürecik radarı NATO Füze Savunma Sisteminin en önemli unsurudur. Çünkü, Kürecik sadece İran'ı görmüyor, aynı zamanda Kafkaslar'ı ve Rusya'yı da görüş alanı içine alıyor. Türkiye'ye karşı haksız, hukuksuz şekilde saldıran, ağzından salyalar akan İsrail hayranı, haçlı-siyonist zihinlerin akıllarını başlarına almalarından yarar var. Kürecik radarının balistik füzelerin tespitinde yerinin doldurulamayacak olması onu vazgeçilmez kılan en önemli etken.

Türkiye, bu kozu ABD'li haydutlara karşı tam zamanında kullanmaktadır.

