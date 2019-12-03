NATO ölüyor mu?

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı,3-4 Aralık'ta Londra'da NATO'nun 70'nci yıldönümüne denk gelen bir zirve var. Bu zirve çok ilginç tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

1) NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyerek ortalığı karıştıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kapalı toplantılarda hizaya çekilecek mi? çekilmeyecek mi?

2) NATO'nun etkinliğini arttırmak için yeni kararlar alınacak mı? Yoksa 'eski tas eski hamam' devam edecek mi?

3) ABD Başkanı Trump'ın NATO liderleriyle hem parasal hem de jeopolitik tartışmaları olacak mı?

4) ABD'ni ve Almanya'nın NATO'ya katkıları eşit hale gelirken, diğer AB ülkelerinin katkısı tartışılacak mı?

5) İngiltere, AB'den çıkarken, NATO'daki pozisyonu ne olacak?

6) Çok önemli bir SURİYE TOPLANTISI yapılacak. Başkan Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'yi, sayıları 4 milyonu bulan Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin, Kuzey Suriye'de kurulmakta olan güvenlik sahasına yerleşmelerine verecekleri destek ne olacak?

7) Tabiidir ki, Türkiye bize sormadan Suriye'ye barış harekâtı yaptı diye tuhaf tuhaf konuşmalar yapmakta olan Macron'a, diğer liderlerin gösterecekleri tavır merak ediliyor. NATO toplantısı öncesi, tuhaf bir Türkiye'deki nükleer bombalar konusu, İngiliz basınında ilginç şekilde piyasaya sürüldü. Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacakmış!

İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi, Türkiye'de konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarının ABD ve Avrupalı NATO müttefiklerinde kaygılara yol açtığını yazdı.

Londra'da yapılacak NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak. ABD'nin, NATO'nun nükleer paylaşım programı kapsamında Avrupa'daki 5 ülkede toplam 150 nükleer başlık konuşlandırmış olduğunu hatırlatan Economist, bunların çoğunun tahminen 60-70 başlık ile Türkiye ve İtalya'da kalanların da Belçika, Almanya ve Hollanda'da konuşlandığını aktardı.

Bu yazıyı okuduktan sonra insanın aklına şu geliyor: BAYRAM DEĞİL,SEYRAN DEĞİL,ENİŞTEM BENİ NİYE ÖPTÜ? Fransız Liberation gazetesi: (2004 yılında) 'ABD'nin 6 Avrupa ülkesinde 480 atom bombası var. Bunların 90 tanesi Adana'daki askeri üste' başlıklı dikkati çeken bir makale yayınlamıştı: Fransız gazetesi, Atomic Scientist adlı merkezin şok raporunu yayımladı: ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana altı ülkede atom bombası stokluyor. TÜRKİYE 90 BOMBADAN 40'INI KULLANABİLİR!'

Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda ve İngiltere'de 390, İncirlik Hava Üssü'nde de 90 adet B-61 tipi atom bombası bulunuyor.

BALIKESİR VE AKINCI ÜSLERİNDE DE VARDI

Türkiye'de Akıncı (Ankara) ve Balıkesir üslerinde de atom bombaları vardı. Ancak 90'larda bu iki üs bakım merkezi olunca ABD buralardaki nükleer bombalarını geri çekti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, geçen aylarda yakın geleceğin çok hassas bir stratejik vuruşunu yapmış, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" demişti. Erdoğan, "Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Şimdi hâle bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, bize de ne diyorlar? 'Sakın ha sen yapma' diyorlar". İsrail'in elinde de nükleer silah bulunuyor. Yani başımızda İsrail. Var mı? Var. Ve bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın NÜKLEER TÜRKİYE açıklaması konjonktrül değildir. Stratejiktir.

TÜRKİYE, NÜKLEER FÜZE YAPABİLİR. SAVUNMA SANAYİNDE SON YILLARDAKI MÜTHİŞ TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR ORTADA... TÜRKİYE'YE, HANGİ ÇILGIN ZİNCİR VURACAKMIŞ ŞAŞARIZ.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın