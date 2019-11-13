İsrail’in planları paçavraya çevrildi

SURİYE'NİN kuzeyinde ikinci İsrail, Ermenistan sınırları üzerinden üçüncü İsrail kurma planlarını paçavraya çevirdikçe Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Bağımsız Türkiye'ye Evanjelist–Siyonistler salyalarını akıtarak saldırıyor. Ama Nafile,ölüm döşeğinden kalkamıyorlar.

Suriye'de akan kanı durdurmak üzere gerçekleştrilen BARIŞ PINARI HAREKÂTI, Türkiye'nin son yılların en büyük sarmalını çözmek yolunda büyük bir adımdır.

Harekatın başlaması ile birlikte Evajlesit-siyonıstlerin kurmaya çalıştıkları ikinci İsrail sarmalının bozulduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Batı'daki yönetimlerin ciğerini çok iyi biliyor.

Şimdi birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günümüze denk getirerek ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı rezil ve küstah kararların arka planına bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de net ve açık konuştu: "Barış Pınarı Harekâtı'na başladıktan sonra büyük kıyamet koptu. Çünkü burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük oyunu bozduk. Burada PKK/ YPG devleti kurmak istiyorlardı.

Ve bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyor, çok açık konuşuyorum.

Kıyametin kopmasının sebebi budur" Yıllardır yaşadığımız EMPERYALİST BATI kuşatmaları ve yakın coğrafyamızdaki terör sarmalına karşı muhteşem bir gerçeğin ifadesidir bu.

Türkiye'nin halkımız tarafından seçilmiş Başkan Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BAĞIMSIZLIK BAYRAĞININ indirilmek ve TÜRKİYE'nin düşürülmek istendiği çukura-tezgahlara karşı direnişin arka planını anlatan bir ifadedir bu.

Dıştaki kana susamış beyinlerce, birçok kez denemelerine rağmen BİRLİĞİMİZİ VE BEKAMIZA SAHİP ÇIKIŞIMIZI

KIRAMADILAR. Derin projelerini paçavraya çevirdikçe çıldırıyorlar.

Derin ABD'nin evanjelist kadroları şantajlarıyla karşımızda. Fransa, kirli tarihlerine bakmadan sözde Ermeni tasarısıyla Türkiye'mize saldırıyor.

Kıbrıs Rumları, Yunanistan ve Avrupa'dan aldıkları emirlere göre, Doğu Akdeniz'deki Haçlı- Siyonist projelere peşkeş çekmeye asker hazırlıyorlar, Amerikan kongresindeki Evangelistler kendi din ve genetik ATALARININ peşindeler. SURİYE'DEKİ VAR OLUŞLARININ NEDENİ

SÖZDE VAAD EDİLMİŞ TOPRAKLARDIR. Daha açık ifadeyle Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail hayalleridir.

Aldıkları rezil, terbiyesiz, alçak kararların hedeflerinde Başkomutan ERDOĞAN vardır. Ona yönelik hamleler yapıyorlar. Taşeronlarıyla, beşinci kollarıyla yapamadılar, yaptırımlarla Başkomutan Erdoğan'ı indireceklerini sanıyorlar.

Aldanıyorlar. Evanjelist-siyonistlerin sözde ermeni olaylarına yılana sarılır biçimde dalmalarının arka planında, TASARIYA 'EVET' diyenlerin aklında TÜRKİYE'nin doğusunu Ermeniler'e verme planı vardır.

SONUÇ: Müslüman dünyanın gür sesi Erdoğan gözlerinin içine bakarak BM'de tezgâhlarını yüzlerine vurdu. Trump'ın Kudus'ün Başkent ilanı, ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma ve Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde Golan tepelerini İsrail toprağı göstermesi'kararları, Evanjelist-siyonist hedefleriydi.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın, Kuzey Irak- Kuzey Suriye-Akdeniz arasındaki korıdoru parçalaması, Barış Pınarı harekâtı ile Türkiye-Suriye sınırını Rusya ile beraber ABD'ye satılmış PKK-YPG'den temizleme harekâtı onlara vurulan en büyük darbeydi.

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