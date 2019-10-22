Yeni Suriye’nin mimarları

23 Ekim sabahı, bir bambaşka Suriye gerçeğine adım adım yaklaşıyoruz. 22 Ekim Soçi, tarihin gelecek sayfalarına yazılacak bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

ERDOĞAN VE PUTİN YENİ SURİYE ÇİZİMİNİ YAPACAK.

Türkiye Başkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin, Yeni Suriye resmine imza atacaklar.

Bu resime Erdoğan şekil verirken, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı'ndan akan suların temizlemekte olduğu ZOR OYUNU BOZAR gerçeğiyle yaklaşacak.

Stratejistler, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 22 Ekim'de, yani 120 saatlik sürenin dolduğu bir günde görüşecek olması bu görüşmenin önemini şimdiden artırmış durumda olduğuna dikkat çekiyor.

Başkan Tayyip Erdoğan –Türk Devlet Aklı tarafından çizilmiş ve ilmek ilmek örülmüş askeri-diplomatikekonomik çerçeveli stratejiyle Suriye'nin kaderini belirleyecek.

Barış Pınarı Harekatı, 3 gerçeği ilan etmiştir.

1) Kuzey Suriye'de ABD-Avrupa'nın terör koridoru olmayacak, 2) Kuzey Suriye'de PKK-YPG Uydu devletçiği olmayacak, 3) Kuzey Suriye'de İKİNCİ İSRAİL olmayacak.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Soçi masasında, önceliği "güvenli bölge" olarak talep ettiği sınır boyundan (444 kilometreden) PKK-YPG'nin tamamen çekilmesi. Ardından bölgenin Türkiye tarafından nasıl kontrol edileceğini Putin'le görüşülecek.

Erdoğan, Soçi öncesi "tek şartının YPG'nin bu bölgelerden çekilmesi olduğunu" bir kez daha söyledi. Menbic ve Tel Rıfat'ta bunun sağlanmadığını, diğer bölgelerden de çekilmemesi durumunda "buna müsaade edilemeyeceğini" belirtti.

Başkan Erdoğan'ın şu vurgulamaları dikkati çekici: "PKK-YPG'nin temizlendiği yerlerin rejim kontrolünde olması bizim için rahatsızlık sebebi değil. Menbic'de terör örgütleri varsa, burası temizlendi diyemeyiz. Biz bunu Sayın Putin'le görüştük. Terör örgütleri Menbic'den, Kobani'den çıkarılırsa bizim için hiçbir mesele yok." Erdoğan ve Putin, daha sonraki aşamalarının da neler olacağını konuşacak. Daha sonrası şudur: "PKK-YPG'nin güneye çekildikten sonra ne olacağı, hangi pozisyonda kalacakları, burada silahlı ayrı bir grup olarak varlıklarını koruyup korumayacakları ve siyasi çözüm sürecinde söz hakları olup olmayacağı, ABD'nin nasıl bir politika izleyeceği ve ABD'ye karşı Türkiye ve Rusya'nın takınacağı durumdur.'' Rus Ortadoğu Uzmanı Andrei Ostalsky'ın analizi derinlikli; Putin'in gündeminde Ortadoğu'daki gücünü artırmak ve bunu iç politikada kullanmak olduğunu söylüyor: "Putin çok başarılı bir teknokrat ama bir strateji uzmanı değil, şimdi sahada ne olup bittiğine bakacak, gelişmeleri kendi hedefleri için kullanabilir mi, kullanabilirse bunu nasıl yapabilir, onu planlayacak. Çünkü bu durum, Putin'in Rusya içindeki gücünü de artıracak.

Putin, Ortadoğu'da Amerika'nın yerini aldığını, diğer ülkelerin ne yapmak isterse istesin Rusya'yla koordinasyon kurmak zorunda olduğunu Rus seçmenin görmesini istiyor." Ostalsky'ye göre Putin, daha fazla çatışma istemiyor. Oluşturmak istediği imaj "Ortadoğu'ya barış getiren lider." Bu sebeple de Türkiye ile Rusya arasında çok önemli köprüler kuran Erdoğan'la berebar yürüme yaklaşımını benimseyecek. Erdoğan'la ters düşmemek için bir orta yol bulacaktır.

SONUÇ

Başkan Erdoğan Soçi'ye giderken, derin ABD-Avrupa kuklası PKK-YPG'nin terör devleti hülyası ve İsrail'in Orta Doğu'daki 'İkinci İsrail' projesini çöpe atmış bir başkomutandır. Oyunları bozan, zavallı zihniyetleri yıkan, yaptırım tehdidine, evanjelist, Yahudi kumpanyalarının rezil kararlarına karşın geri adım atmadan yürüyen Başkandır.

Türkiye, gelecek on yılların da olası tezgahlarına neşter atan bir ülkenin adıdır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın