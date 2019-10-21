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BÜLENT ERANDAÇ
CHP kafası

CHP kafası

21.10.2019, Pazartesi
BAŞKAN Tayyip Erdoğan, harika bir strateji ile Suriye'de ABD Başkanı Trump'a ve Avrupa liderlerine diz çöktürmüş, bir yıldır ilmek imek örülen askeri-diplomatik örgülü strateji ile başarıya ulaşmış.
Terör devletine izin verilmemiş, güvenli bölge kurma, 3 milyon Suriyeli garibanı vatanlarında yaşatma şansını yaratmış, ABD-İsrail kuklası "PYD/YPG'yi sınırımızdan söküp atmaya başlamış, böyle bir pozisyona CHP'nin kafası basmıyor. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anlamıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin gelecek on yılların çıban başını kopardığının farkında değil. Oturmuş, ABD Başkan Yardımcısının oturma biçimi hakkında ahkam kesiyor. TV'lere bakıyoruz, CHP görüşlü isimler, bir yakınma içinde.
Türk Milleti olanlardan gurur duyuyor, CHP kafası ağlaşma içinde. Nasıl bir kafa bu böyle?
Harekat başarılı olmasa sanki sevinecek bir CHP KAFASI ortalıklarda. Müslüman dünya sevinmiş, Türk Devletleri Barış Pınarı Harekatı'ndan gurur duyuyor, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vicdanı sızlamadan, konuşuyor. Canan Kaftancıoğlu, skandal ifadelerle Barış Pınarı'nı, 'Savaş' olarak nitelendiriyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı karartma telaşı içinde.
Türkiye, dünya tarihi bir süreçten geçerken, oyun kurucu olma mücadelesi veriyor. Dünyada, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tahkim edilen, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle de daha sinsi yöntemlerle varlığını sürdüren çarpık sistem çatırdarken, Başkan Tayyip Erdoğan BM'de çıkıyor, Müslümanlar'ın kanını emen emperyalist ülke liderlerinin gözünün içine bakarak ÇARPIK DÜZENE İSYAN EDİYOR. Adalet taleplerini açıkça dile getiriyor. CHP KAFASI ise gözünü ABD'den, Avrupa'dan ayıramıyor. Eski Türkiye yok artık Kemal Kılıçdaroğlu.
ABD-Avrupa-Evanjelistler, Siyonistler tarafından Türkiye'yi diledikleri gibi oynayabilecekleri, istediklerini yaptırabilecekleri, elindekileri alabilecekleri bir devlet sananlara Büyük Türk Milleti'nin sesi olan Başkan Tayyip Erdoğan, atılan tokatlarla derinden cevap veriyor. Son Barış Pınarı Harekatı da TERBİYESİZLİĞE VARAN BİR KİBİR İÇİNDEKİ ABDAVRUPA'YA bir kez daha derslerini VERMİŞTİR.
SONUÇ: Evet. Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, kendi güvenliğini sağlamanın yanında küresel düzeyde adaletin ve huzurun sağlanmasına da öncülük etmenin peşindedir. Meselelere böyle yaklaştığından yakın bölgemizdeki ve dünyadaki hemen her gelişmenin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini bilerek hareket etmektedir. Böyle bir pozisyona karşı, CHP KAFASI'NIN /Kemal Kılıçdaroğlu'nın çıkıp hala 'Türkiye'nin Afrika'da ne işi var, Suriye'de ne işi var, Libya'da ne işi var, Türkiye'nin Balkanlar'da ne işi var?' demesinden Büyük Türk Milleti rahatsızdır. NOKTA
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