Mehmetçik tarih yazıyor

CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, yeni yüzyıl dizayn planlarını paçavraya çeviriyor, Mehmetçik tarih yazıyor. Türk milleti yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Batı-Avrupa'nın beyni sulanmış. Onlara her şeyi tane tane anlatmaktan bıkmayacağız. Tarihi adımlarla gerçekleri suratlarına çarpmaktan çekinmeyeceğiz.

Türkiye terörizmle mücadele ediyor. ABD-Avrupa, kurguladıkları ASALA, DAEŞ, PKK denilen eli kanlı katiller sürüsünden kurtulmak için bir başka katiller sürüsü ile yıllardır iş tuttu. Avrupa'nın ruhu kara. Türkiye'dekiler başta olmak üzere dünyanın değişik bölgelerine yayılmak durumunda kalan ve barışı bekleyen Suriyeliler'in dönmesini sağlayacak Barış Pınarı Harekâtı'na karşı çıkarak, kara ruhlu olduklarını gösteriyorlar. Ey ruhsuz Avrupa. Türkiye'nin Kürtler'le hiçbir meselesi yoktur, tarih boyunca da olmamıştır.

Bin yıl boyunca Türkler ve Kürtler iç içedir, aynı ülkenin evlatlarıdır. Akraba, hısım, kardeştirler. Ey çift yüzlü Batı, yakın coğrafyada DAEŞ'i bitiren Türkiye'dir. Onları siz kurdunuz, büyüttünüz, Türkiye PKK'nın uzantısı örgütlerin DAEŞ'in bitmesi varlık sebeplerini ortadan kaldırmayı başarıyor. DAEŞ'i bir manivela gibi kullandınız, rezil planlarınız tek tek iflas ediyor.

Türkiye Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Harekâtı'yla BARIŞ PINARLARINI besledi. Bir gerçek güneş gibi parlıyor. ABD'nin ve AB'nin tavırları, açıklamaları PKK ve uzantılarını yok olmaktan kurtaramayacaktır. Barış Pınarı Harekâtı, Suriye'de kalıcı barışa giden en büyük yol olacaktır. Suriye'deki barış bölgede yaşayan tüm Arap, Kürt ve Türkmen halklar için, dini gruplar için elzemdir ve Barış Pınarı ile buna kavuşacaklardır...

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