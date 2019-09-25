Kavga büyük

SON BOMBA:EKREM BEYİN GİZLİ GÖRÜŞMESİ. IMF Aşığı CHP'li Faik Öztrak'ın, IMF heyeti ile gizlice otelde buluştuğu ortaya çıktı. Son bombayı ben vereyim. İmamoğlu, ÇOK ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM, ULUSLARARASI TANINMIŞ İSİM. BİLDERBERG'İN ETKİLİ AKTÖRLERİNDEN BİR İSİM tarafından ziyaret edildi. Bu isimle görüşme 9 Eylül'de sabah yapıldı.

Hiçbir açıklama yapılmadı. Resim yok, İmamoğlu'nda tık yok. Neden acaba? Kim bu isim? Açıklamanız mümkün mü Ekrem Bey?

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP, küçük işlerle uğraşıyor.

Cumhurbaşkanımız Haçlısiyonist saldırıları önlemek, yakın coğrafyamızda ABDİsrail'in hazırladığı haritaları paçavraya çevirmek, Suriye'de akan kanları durdurmak için gece gündüz çalışırken, ana muhalefet CHP'de erken başlayan "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" meydan muharebesi nedeniyle, kılıçlar çekiliyor. CHP Politbürosu'nun gündeminde daha çok 2 konu var.

1) Cumhurbalşkanlığı adayı kim olsun?

2) Nasıl yapsak da erken seçim iklimi yaratsak?

Muharrem ince'nin TV'ye çıkıp Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sinirlendirdi. Kılıçdaroğlu önce yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı İnce'ye ayar verdirmek üzere konuşturdu, tatmin olmadı, kendisi sert açıklamalar yaptı.

Evet. Muharrem İnce, CHP'nin arı kovanına çomak soktu.

Perde gerisindeki gelişmelere bakarsak, Kılıçdaroğlu-İnce kavgası alevlendi. İnce-İmamoğlu ekipleri arasında dar çevrede laf atmalar dönemi başladı.

Kılıçdaroğlu İnce'ye neden çok sinirlendi? Elbette planlarının suya düşme ihtimali nedeniyle.

Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 4 yıl olmasına rağmen CHP içinde kaynamalar başladı.



İNCE'NİN YENİ HESABI

Muharrem İnce ve kadrosunun, Ekim'de başlayacak Şubat ayına kadar sürecek CHP kongreleri için taktik hazırlıklarını sürdürüyor.

Kemal Bey, büyük ilçelerde ve illerde TEK ADAY İLE KONGRE YAPMAK istiyor. Tek aday sözkonusu olursa, İnce'nin ve HDP(PKK) ile ilişkilerden rahatsız olan ULUSALCI KANADIN başka aday çıkarmasını engellemeyi düşünüyor. İnce'de bu duruma tepki gösterdi.

CHP-HDP AŞKI'nın sonuçlarından birisi adım adım karşımıza çıkacak. HDP'ye olan yakın ilgisi ile tanıdığımız, 10 Aralıkçı Platformu'nun önemli ismi, CHP Milletvekili Prof.Dr. İbrahim Kabaoğlu, yeni anayasa hazırlıyor.

Gizli tutulan CHP'li Kabaoğlu'nun yeni anayasa taslağında, HDP(PKK)'nın önceliklerine göre, klişeleşmiş "Eşit Yurttaş" söylemi üzerinden bir Anayasa hazırlamakta olduğu iddia ediliyor.

CHP-HDP aşkı'nın metinlere dökülmesinde çok gizlilik söz konusu.

'Barış İçin Akademisyenler' olarak tanımlayan grubun en ünlü siması, 10 Aralıkçı İbrahim Kabaoğlu'nun kurduğu konisyon İP ile HDP'nin birlikteliğini gizlemek için azami gayret gösteriyor.

Komisyonda HDP'yi Mithat Sancar temsil ediyor. İYİ Parti'nin gelişmelerden çok rahatsız olduğu,çalışmalardan el ayak çekmeye başladığı ifade ediliyor.

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