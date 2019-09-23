Tayyip Erdoğan'ın başlattığı AFRİKA AÇILIMI, siyasi-ekonomik ilişkiler ağımızı müthiş geliştiriyor.Toplamda 54 Afrika ülkesi var. Şu anda, Türkiye'nin de Afrika'da 43 büyükelçiliği var. Hedef 50.Namibya, Almanya sömürgeliğinden bağımsızlığa çok zorlukla geçti.SDE'de (Stratejik Düşünce Enstitüsü) 'Namibya ve Afrika'nın Güneyinde Güncel Gelişmeler' toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Namibya'nın Dışişleri Bakanlığı müsteşarı'nın ismi, SELMA (shipala- Musavyi) idi. Ne güzel bir isim değil mi? Müsteşar SELMA Hanım'a sordum. İsminin kökenini anlatmadan önce, "Türk Milleti'ne mesajım var. Namibya'nın Ankara elçiliğini açacağım. Başkan Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımından çok memnunum" dedikten sonra şöyle konuştu:"Doğumumu sağlayan doktorun ismi Selma idi, annem bu ismi koymuş.Ben de Türkler'i çok seviyorum."Ülke Atlas Okyanusu'na bakıyor, kuzeyde Angola ve Zambiya, doğuda Botsvana, güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti ile komşu konumundadır.Erzurum Jandarma Bölgekomutanlığından emekli, SDESavunma Kurulu Bşk. EmekliTümgeneral Güray Alpar, Erzurum'ungeleceğine yönelik hazırladığı bir"Erzurum ve çevresinin kalkındırılması ve bölgeden göçün önlenmesi gerekir. Bunun için projelere ihtiyaç var. Hemen yapılabilecek projelerden birisi, Rus demiryollarının bir parçası olarak 1899-1918 yılları arası dönemde Anadolu topraklarında inşa edilmiş, devre dışı bırakılan Doğu Kapı- Aklaya-Kars-Sarıkamış-Erzurum Demiryolu'nun yüzeyi aynen duruyor.Depolarımızda olan o zamanki Rus trenler ve vagonları kullanılarak canlandırılması mümkündür.Bu bölgeye sadeceTürk turistleri değil özellikleRusya'dan sayıları giderek artan (6milyon) turisti de Erzurum'a çekmeşansı doğacaktır."ErzurumAnadolu'nun kilidiydi ve burayahâkim olan Anadolu'ya hâkimolurdu. Bu kilit Pasinler Zaferi ileaçılmıştır. Devamında MalazgirtZaferi gerçekleşmiştir. Tarihi Pasinler(Hasankale) kalesinin yakınlarındagerçekleşen Pasinler Savaşı hatıraları-yapıları önemlidir.Erzurum'da tarihin daha etkin tanıtım ve gösterilerle öne çıkarılması, bu bölgenin kalkındırılması ve bölgeden göçün önlenmesi açısından büyük bir memleket hizmeti de olacaktır. Erzurum insanının birçok güzel niteliği yanında, inanılmaz şekilde misafirperverliğini unutmamalıyız.