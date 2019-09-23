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BÜLENT ERANDAÇ
Türkiye’nin Afrika açılımı-ağı büyüyor

Türkiye’nin Afrika açılımı-ağı büyüyor

23.09.2019, Pazartesi


BAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'ın başlattığı AFRİKA AÇILIMI, siyasi-ekonomik ilişkiler ağımızı müthiş geliştiriyor.
Toplamda 54 Afrika ülkesi var. Şu anda, Türkiye'nin de Afrika'da 43 büyükelçiliği var. Hedef 50. Bu bağlamda, Türkiye Afrika'nın Avrupa'nın sömürgeliğinden çok ızdırap çekmiş ülkesi NAMİBYA'YA el uzatıyor.
Namibya, Almanya sömürgeliğinden bağımsızlığa çok zorlukla geçti.
Namibya'da 20'nci yüzyılın ilk soykırım rezilliğine-felaketine-insanlık suçuna Avrupalılar'ın imza attığını da unutmuyoruz.
SDE'de (Stratejik Düşünce Enstitüsü) 'Namibya ve Afrika'nın Güneyinde Güncel Gelişmeler' toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Namibya'nın Dışişleri Bakanlığı müsteşarı'nın ismi, SELMA (shipala- Musavyi) idi. Ne güzel bir isim değil mi? Müsteşar SELMA Hanım'a sordum. İsminin kökenini anlatmadan önce, "Türk Milleti'ne mesajım var. Namibya'nın Ankara elçiliğini açacağım. Başkan Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımından çok memnunum" dedikten sonra şöyle konuştu:
"Doğumumu sağlayan doktorun ismi Selma idi, annem bu ismi koymuş.
Ben de Türkler'i çok seviyorum." Namibyalı kardeşimiz Selma Hanım, biz de seni seviyoruz...
Türkiye-Namibya Deniz Hattı'nın açılmasını heyecanla bekliyoruz.
Not: Ülke Atlas Okyanusu'na bakıyor, kuzeyde Angola ve Zambiya, doğuda Botsvana, güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti ile komşu konumundadır.

ERZURUM İÇİN DEV PROJE
Erzurum Jandarma Bölge komutanlığından emekli, SDE Savunma Kurulu Bşk. Emekli Tümgeneral Güray Alpar, Erzurum'un geleceğine yönelik hazırladığı bir projeyi TAKVİM'e anlattı:
"Erzurum ve çevresinin kalkındırılması ve bölgeden göçün önlenmesi gerekir. Bunun için projelere ihtiyaç var. Hemen yapılabilecek projelerden birisi, Rus demiryollarının bir parçası olarak 1899-1918 yılları arası dönemde Anadolu topraklarında inşa edilmiş, devre dışı bırakılan Doğu Kapı- Aklaya-Kars-Sarıkamış-Erzurum Demiryolu'nun yüzeyi aynen duruyor.
Depolarımızda olan o zamanki Rus trenler ve vagonları kullanılarak canlandırılması mümkündür.
Türk-Rus dostluğunu temsilen Nostaljik Trenlerle Erzurum-Kars arasında seferler başlatılmasını Başkan Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin beraberce başlatabilir. Bu bölgeye sadece Türk turistleri değil özellikle Rusya'dan sayıları giderek artan (6 milyon) turisti de Erzurum'a çekme şansı doğacaktır." General Alpar, Erzurum ve civarının Türk tarihi açısından önemini yorumladı: Erzurum Anadolu'nun kilidiydi ve buraya hâkim olan Anadolu'ya hâkim olurdu. Bu kilit Pasinler Zaferi ile açılmıştır. Devamında Malazgirt Zaferi gerçekleşmiştir. Tarihi Pasinler (Hasankale) kalesinin yakınlarında gerçekleşen Pasinler Savaşı hatıraları -yapıları önemlidir.
Erzurum'da tarihin daha etkin tanıtım ve gösterilerle öne çıkarılması, bu bölgenin kalkındırılması ve bölgeden göçün önlenmesi açısından büyük bir memleket hizmeti de olacaktır. Erzurum insanının birçok güzel niteliği yanında, inanılmaz şekilde misafirperverliğini unutmamalıyız.
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