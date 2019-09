Kavga başladı

CHP'DE kavga bitmez. Hizipçilik bitmez. İttihatçılık ruhu ölmez.

Koltuk kapma, birbirinin altını oyma her an karşınıza çıkabilir. Son olarak, Muharrem İnce ile CHP'nin 2'nci adamı teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Ekrem İmamoğlu arasında MEKÂNIN YENİ SAHİBİ kavgası alevlendi. Olanları yazmadan önce düşüncemi hemen söyleyeceğim.

Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, 'doğmamış çocuğa don biçme' kavgasına tutuşmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kapma yarışına girerek, hayaller dünyasında yaşamaya başlamışlardır. Muharrem İnce aniden küllerinden doğmak için, 2023'e göz kırptı. Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. CHP içerisinde fırtınalar koparırken, İnce'ye CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'dan ayar geldi. Ulusalcı kanadın çok kızdığı Salıcı, "DAHA 4 YIL VAR. KİM KALIR KİM GİDER. ERKENDEN YAPILAN GEREKSİZ AÇIKLAMA" içeriğinde sözlerle, Muharrem İnce'yi iğneledi. İşin püf noktası şudur: Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu-Oğuz Kaan Salıcı- Ekrem İmamoğlu'nun oyun planlarını bozan bir hamle yapmıştır. Evet. Bu açıklama, gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Gül'ü ortak aday gösterme planını bozmaya yönelikti.

DERİNLİKLİ KAVGA...

Salıcı-İnce kavgası burada kalmaz.

Çoktan beridir aralarında ideolojik kavga var. İnce'yi köstekleyen kadronun başında Salıcı ekibi olduğundan, aralarındaki kavga Ekim başında başlayacak CHP kongrelerinde daha çok fırtınalar estirecektir. Kılıçdaroğlu, İnce'yi kenara atmıştı. Ancak İnce, bomba atarak, CHP kongreleri başlarken fırtına estirdi, Kendisine yakın isimlerin tasfiye edildiğini, CHP yönetiminin (ki hedefi Oğuz Kaan Salıcı'dır) de cumhurbaşkanlığı seçiminde destek olmadığını açıklayarak savaşacağını ilan ediyordu. Şimdiden doğmamış çocuğa don biçmeye kalkarak, gözünü Cumhurbaşkanlığı seçimine dikmiş İmamoğlu'nun beyninin attığı twite gelen tepkilerde CHP İÇİ HİZİPLERİ VE İÇ HESAPLARI canlandırmış durumda. CHP'de İTTİHATÇILIK ruhu canlandı.

Görünen o ki, CHP içinde belediye seçimleri için taktik olarak duruldu denilen parti içi iktidar savaşı hız kesmeyecek.

CHP içi savaştan ne çıkabilir?

1) Büyük kavga 2020 yılının Şubat ayında yapılacak CHP Ankara/ İstanbul kongrelerinde gerçekleşir.

2) Ulusalcı Muharrem İnce'nin adamları Sosyalist Oğuz Kaan Salıcı'nın kadrosunca tasfiye edilir.

3) Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul il başkanını ve teşkilatını ele geçirme mücadelesine eski il başkanı Cemal Canpolat sert tepki gösterir.

4) Kongrelerden Sosyalist 10 Aralıkçı Oğuz Kaan Salıcı çıktığında, HDP(PKK)sever kadroların kontrolü arttıkça, Ulusalcı isimlerin ayrılıp YENİ PARTİ KURMA POZİSYONU gerçekleşir.

CHP-HDP aşkının iyice ayyuka çıkmasının İyi Parti içinde derin rahatsızlıklara yol açtığı belirtiliyor.

İyi Parti'de özellikle 2 gelişme dikkati çekti. Birincisi, Türkiye İttifakı babında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesini isteyen Yavuz Ağıralioğlu'nu Meral Akşener'in genel başkan yardımcılığına ataması çok önemlidir.

İkincisi, Akşener'in 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la samimi görüntüler vermesi de çok önemlidir.

SONUÇ: Muharrem İnce-Ekrem İmamoğlu-Oğuz Kaan Salıcı kavgası, CHP içi kavgalar, CHP'nin HDP (PKK) SEVER kadroların kontrolüne girmesi, nihayetinde hem CHP içinden YENİ PARTİ çıkmasının önünü açmıştır.

