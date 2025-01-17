3. Dünya Savaşı parayla mı olacak yoksa silahla mı? Dünyanın kilitlendiği soru bu. Öyle veya böyle yeni dünya düzeninde muazzam bir savaşın yaşanacağı artık tartışmasız bir gerçek.



Çok ilginç gelişmeler oluyor. Çin'i dünyanın fabrikası yapan Küreselcilerin desteklediği ABD Başkanı Biden koltuğunu devretmeye hazırlanırken yaptığı son veda konuşmasında çok ilginç bir açıklamalarda bulundu; "Beni çok endişelendiren konular hakkında uyarmak istiyorum.

Gücün çok az sayıda aşırı zengin kişinin elinde tehlikeli bir şekilde toplanması ve kontrol edilmezse bunun doğurabileceği tehlikeli sonuçlar var.

Bugün ülkemizi tehdit eden aşırı varlık, güç ve nüfuzun bir oligarşisi oluşuyor" dedi.



Küreselci iş adamlarına karşı savaş açan Amerikan derin devleti, onların karşısına son seçimde iş adamlarıyla çıktı.

Ulusalcı Trump'ın kazanmasıyla paniğe kapılan küreselci dev şirketler yeni Başkana bağlılık için sıraya girdi. Meta, Amazon, Walmart ve McDonald's gibi bir dizi küreselci şirket, Trump yönetimine uyum sağlama yarışında dört nala koşuyor. Kongre baskınında Trump'ı suçlu ilan edip yerden yere vuran Coca Cola bile nefes nefese koşanlar arasındaydı.



CEO'su diyet kola şişesi armağan ettiği Trump ile fotoğraf çektirerek sosyal medyadan yayınladı, adeta "Ben ettim sen etme" dedi.

Küreselcilere savaş açan derin devletin bir numaralı silahı Elon Musk'tı. Biden veda konuşmasında "ABD'de güç aşırı zenginlerin eline geçiyor. Uyarıyorum" diyerek Elon Musk ve Trump'ı destekleyen iş adamlarını hedef aldı. Böylece ABD'deki kavganın bir çığa dönüştüğünü en yetkili ağızdan da teyit etmiş olduk. Elon Musk, şu anda ABD'de "Gölge Başkan" diye tanımlanıyor. Daha Trump koltuğa oturmadan Elon Musk, operasyonlara başladı bile. İran elçiliğinde yetkilerle görüştüğü haberi bomba gibi patlamıştı. Elon Musk kim oluyordu? İran'la görüşmeler neyin nesiydi? Bu bomba iddia tartışılırken Elon Musk Trump'ın evinde İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü.



Ardından İtalya hükümetinin güvenli iletişim için Elon Musk'ın şirketi Space X ile 1,5 milyar euroluk Starlink anlaşması imzalamaya hazırlandığı haberi İtalya'da bomba gibi patladı. Buna karşılık Elon Musk, İranlı yetkililerle gizlice görüşerek Tahran'da tutuklanan İtalyan gazetecinin serbest kalmasını sağladı.



Çin'i dünyanın fabrikası yapıp ABD'nin karşısına dikenler arasında tam 800 Amerikan şirketi de vardı.

Trump'ın seçilmesiyle birlikte Çin'den Amerikalı yatırımcı kaçışı başladı. Sermaye, ABD'nin önümüzdeki dönemde Çin'le savaştırmak istediği

Hindistan'a kayıyor. 3. Dünya Para Savaşları, Trump daha koltuğa oturmadan zirve yaptı. Trump Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı bile açık açık "Bize satın" diyerek istedi. Buzullar eridiği için kutuplardan yeni bir yol açılıyor ve Grönland'dan geçiyor.



ABD orada söz sahibi değil, Ruslar ise o yola ortak. Ve dahası Çinli şirketler Grönland'da hücum etti. Orada keşfedilen ve yüzde 30'u silah sanayiinde kullanılan mineral topraklara talip oldular. Amerikalılar Grönland'a baskın yapıp "Sakın Çin'e mineral toprak satmayın" diye uyardı.



Sopayı gören Grönland Amerikan şirketini 211 milyon dolar alarak kendine ortak yaptı. O Amerikan şirketinin sahibi Trump'ın ticaret bakanlığına aday gösterdiği Howard Lutnick'di. Tüccar Trump, 3.Dünya Para Savaşları için amiral gemisine kaptan olarak parayla oynayan tüccar iş adamını seçiyordu.

Ekonomik savaşın çok can yakacağı bir dönemde Türkiye'nin etrafındaki çatışmaları, terörü ve belirsizlikleri mutlaka halletmesi gerekiyordu.



O yüzden 13 yılda bitmeyen Suriye Savaşı, 12 günde Türkiye'nin demir yumruğu ile son buluverdi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın Küresel Enerji Merkezi'nden kıdemli uzman Brenda Shaffer da dün Suriye'deki yeni tablonun Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güç dengesini dramatik bir şekilde değiştirdiğini belirterek "Bu Türkiye'nin bölgede yükselen gücünün bir diğer göstergesidir" diyordu. Suriye operasyonuyla aynı zamanda Suudi Arabistan Katar ve Mısır gibi ülkelerden gelecek enerji kaynaklarının, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ve AB'nin Ankara'ya daha da bağımlı olmasının yolu açılacak. Trump "Enerjini Rusya'dan değil benden alacaksın yoksa tepene binerim" diye Avrupa'yı tehdit etmesi boşuna değil. Türkiye Çin'den kaçıştan tutun, dünyadaki tüm krizlerden pay alacak operasyonlara imza atıyor.

Irak'taki kalkınma yoluna Suriye ve başka ülkeler de eklenince, bölgedeki Türkiye ekseni daha da güç kazanacak.



İsrail bile enerji ihracı için Doğu Akdeniz'de en büyük güç olan Türkiye'ye muhtaç hale gelecek. Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin de Azerbaycan Laçin koridoru üzerinden enerji ve mal akışı Türkiye yoluyla Avrupa'ya taşınacak.



NATO'da ABD'den sonra taahhütlerini yerine getiren ve hedefleri tutturan tek ülke biziz. Buna stratejik konumumuz da eklendiğinde ekonomik savaşlarda ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması, çıkarları için hayati önem taşıyor. Tüm gelişmeler "Her yol Ankara" diyor.