"DÜNYANIN dört bir yanından yorumcular, ABD'de yaşayan Yahudilerin nüfusun yalnızca yüzde 2'sini oluşturmalarına rağmen bunun çok üzerinde bir etkiye sahip olduklarından, gerçekliği tartışmasız bir olgu olarak bahsederler. Ama konu o kadar hassastır ki ABD'de kolay kolay tartışılamaz.

Yahudi lobisi nasıl çalışır?



İnanıldığı kadar güçlü müdür? Yoksa bu güç bir efsaneden mi ibaret?

Bu soruların yanıtını arayan iki Amerikalı akademisyen; Şikago Üniversitesinden John Mearsheimer ve Harvard Üniversitesinden Stephen Walt'ın kaleme aldığı kitap ABD'de fırtınalar koparttı." Bu satırları yayınlayan İngiliz BBC'ydi. ABD'li iki profesör 2007'de birlikte kitap yazarak ülkelerinde "Stratejik değer" olarak gösterilen İsrail'in, ABD Dış Politikasını adeta esir aldığını öne sürüyor, "Aslında İsrail ABD için Stratejik bir KÜLFETTİR" diyordu.



Bu külfetin oluşmasını sağlayan da ABD'de her yere sızarak devlet içinde paralel devlet kurulmasını sağlayan Yahudi Lobisi'ydi. O yüzden kitaplarının ismini "Yahudi Lobisi ve Amerikan Dış Politikası" koymuşlardı. Her koşulda Washington'dan İsrail'e verilen sınırsız desteğin nedenlerini sorguluyorlardı. ABD, zengin olmasına rağmen neden İsrail'e sürekli yüz milyarlarca dolar yardım yapıyordu? Niçin karşılığında hiçbir şey alamıyordu? Üstelik İsrail'i koruyup kollamak, bölgede düşmanlığı, öfkeyi ve ABD'ye nefreti üzerine çekmek demekti. Sivillere karşı silah kullanmaktan asla çekinmeyen bir İsrail'e bu sınırsız desteğin tek açıklaması onlara göre "Yahudi lobisi"ydi. Bu desteğin nedenlerini başka yerde değil ABD içinde aranması gerektiğini savunuyorlardı. İsrail'in ABD'deki en büyük lobisi AIPAC'ten giriyorlar, düşünce kuruluşlarından, medyaya, kadar her yere uzanıyorlar, Siyonist Hristiyanlarla kurdukları ittifaklara kadar taşıyorlardı olayları.



Bu lobilerin etkinliğini, muazzam mali gücünü ve kendisine karşı olabilecek kişileri nasıl susturabildiğini tartışmaya açıyorlardı. İsrail yanlısı siyasetçilere yağdırılan milyarlarca dolarlık yardımları gündeme getirip, "Bizi savaşlara dahi sokan bu güçtür" diyorlardı. ABD'nin İsrail'e verdiği muazzam desteğin sadece diplomasi, strateji ve ahlaki değerlerle açıklanamayacağını vurguluyorlar, "Bu lobiler sayesinde İsrail yörüngesine oturtulduk" diyorlardı.



Uzun dönemde ülke içinde paralel devlet kuran bu lobilerin, ABD'nin ulusal güvenliğine ve çıkarlarına, müttefikleri ile ilişkilerine, dünya barışına zarar vereceğini savunuyorlardı.



Yasa koyucuları ve kongre adaylarını ödüllendirme ve ona meydan okuyanları cezalandırma yeteneği nedeniyle bu lobilerin, ABD Kongresi üzerinde ağır baskı kurduğunu öne sürüyorlardı. Hatta "Bu lobiler eliyle gelen sınırsız destek uzun vadede İsrail'in güvenliğine bile darbe vuracaktır. Kimse bunun farkında değil" diyorlardı.



"Hiçbir lobi, bu kadar uzağa ABD dış politikasını saptırmayı başaramadı ve aynı zamanda Amerikalılara ABD ve İsrail çıkarlarının esasen aynı olduğuna ikna edemedi. Onlara göre ABD savaşacak, ölecek, yeniden inşa edecek ve ödemenin çoğunu yapacak.

İsrail lobileri ABD dış politikasına ipotek koyarak ülkeyi uçuruma sürüklüyor." diyerek final yapıyorlardı.

CIA eski üst düzey yetkilisi Michael Scheuer, iki Profesörün cesurca hareket ettiğini ve temelde haklı olduğunu söylüyor, ona bir kaç cılız ses daha eşlik ediyordu.



Buna karşılık İsrail lobisi ayağa kalkıyor, saldırıya geçiyordu. İki ABD'li akademisyeni "Yalancılıkla" ve "Yahudi düşmanı olmakla" itham edip linç ediyordu.



Kitabın yazarlarından Mearsheimer, "Lobinin bize misilleme yapacağını bilerek kitabı yazdık.

Anlattığımız ABD'yi saran lobi gücü saldırısının, kitap yayımlandıktan sonra bizim için de geçerli olacağını bekliyorduk.

Lobi tarafından lince uğramamıza şaşırmadık. Ayrıca ikimiz de filosemitist olmamıza ve İsrail'in varlığını güçlü bir şekilde desteklememize rağmen, Yahudi düşmanı olarak suçlanmayı bekliyorduk" diyordu.



Palestine "Filistin" demek. Palestin'in yanında bir de "Palisades" var. Los Angeles'ta "Küçük İsrail olarak" adlandırılan bölge burası. İsrail'e destek yürüyüşlerinin yapıldığı bir yer. Nüfusun büyük bölümü Yahudi.



Hemen ardındaki dağın eteklerinde de Yahudi Tapınağı var. İşte bu bölge yangınla birlikte tapınak dahil tamamen kül oldu.

İki kişi kundaklamaktan ötürü gözaltında. Sabotaj ihtimali yüksek. İsrail'e sınırsız desteğin ve dış politikada esir olmanın ABD'ye ve aynı zamanda İsrail'e de büyük zararlar vereceğini söylüyordu iki akademisyen. Soykırıma sınırsız ortak olmanın getirdiği öfke ve nefret ABD içinde de patladı.

Sonunda Los Angeles'teki "Küçük İsrail"i vurdu.



Palestin'e karşılık Palisades seçilerek mesaj verildiğini düşünüyorum. ABD içindeki yangının yani "Küreselci"-"Ulusalcı" savaşının parmağı olma ihtimali yüksek . ABD de artık, devlet içindeki paralel devlet ve onun dış politikaya koyduğu "İsrail ipoteği" sorgulanıyor.

Aksi halde zaten iki akademisyenin dediği gibi ülke uçurumdan yuvarlanacak!